Как получать удовольствие от жизни: пять стратегий 4.02.2020, 11:29

Эти техники использовали Леонардо да Винчи и Альберт Эйнштейн.

Существуют ли стратегии, приближающие нас к получению максимального удовольствия от жизни? Среди каких стратегий вообще можно выбирать? И как выбрать ту, что подходит именно вам?

Экономисты имеют собственный взгляд на эти вопросы, пишет nv.ua.

Поскольку в центре внимания современных экономистов стоит удовольствие от жизни, они думают: как можно максимизировать этот показатель. Какой должна быть стратегия, которая позволяла бы достичь лучшего результата для каждого?

Нобелевский лауреат по экономике, а по профессии психолог Дэниэл Канеман говорит, что бывает мышление рефлекторное и рефлексивное. К сожалению, 80% людей не переходит к рефлексивному мышлению вообще. То есть человек часто не задумывается над вопросом: зачем я это делаю?

Большинство людей всю жизнь «крутят педали». И если делают это достаточно быстро, то держат определенный баланс. Это можно назвать «стратегией велосипеда»: чем быстрее мы крутим педали, тем велосипед устойчивее. Однако, получаем ли мы при этом удовольствие от жизни? И не начнем ли лет в 70 сожалеть о том, что могли бы пройти свой путь другим способом?

Выбор из пяти вариантов

Есть такое выражение: «лучше плохо идти в добрый путь, чем хорошо — плохой дорогой». Вопрос в том, среди каких мы дорог выбираем.

Первая стратегия — самая простая, это стратегия всего живого: передать гены следующим поколениям. И мужчины, и женщины в этой стратегии играют определённую роль, выполняя свою основную функцию.

Вторая стратегия — «быть живым». Человек получает удары от жизни, но каждый раз находит в себе силы, чтобы вставать и двигаться дальше. Конечно, это удается не каждому. Чтобы воплощать эту стратегию, необходимы определенные компетенции, нужно научиться работать со своим мозгом, пытаться понимать его функционирование — и это будет давать силы встать и двигаться дальше. Чтобы научиться играть в игру под названием жизнь — нужно постоянно анализировать свои ошибки. Или как еще говорят: «Не наступать на те же грабли дважды».

Третья стратегия — стратегия подвижности. Когда мы двигаемся каждый день, то становимся более устойчивыми к шокам, которые сопровождают жизнь каждого человека. Однако проблема этой стратегии состоит в том, что она не является целенаправленной, а следовательно, не является наиболее эффективной. Если мы сегодня занимаемся одной активностью, а завтра другой, не связанной с предыдущей, то не ощущаем определенной целостности нашей жизни. Каждый человек наделен определенными уникальными качествами или талантами, которые целесообразно развивать и использовать в течение всей жизни, а поэтому нужно тщательно работать над своим портфелем активностей.

В Украине люди мало пытаются реализовывать идеи, потому что боятся, что не получится

То же касается современной экономической и финансовой системы. Об этом сейчас пишут многие нобелевские лауреаты: система нуждается в реформах, изменениях правил игры в современном капитализме — таких, которые бы позволили каждому человеку максимально себя реализовать. А, максимизируя себя, человек помогает и обществу быть эффективным. Как этого достичь? Одна из возможных идей, как повысить эффективность использования креативного ресурса граждан — это воплощение идеи безусловного базового дохода (unconditional basic income), то есть каждый человек будет получать определенный минимальный доход. Благодаря этому у человека освободится время на творческую деятельность, которая может привести к генерации новых прорывных идей для общества.

Четвертая стратегия — это стратегия гиперстойкости. Человек, который ее реализует, хочет находиться подальше от всех кризисных экономических шоков, то есть пытается быть неуязвимым. Он стремится проживать свою жизнь, максимизируя то удовольствие, которое ему доступно. Он не хочет думать о глобальной экономической или финансовой системе, хочет ее минимально использовать — тогда и шоки, которые оттуда исходят, а не будут сильно касаться человека.

Другими словами, это аналог дауншифтинга. Я еду в какое-то село, завожу грядку, выращиваю все, что нужно для моего питания. Конечно, такая стратегия не является оптимальной для всех. Многие хотят реализовать свои таланты на полную и быть полезными для мирового сообщества. Для них тогда лучше всего подойдет следующая стратегия.

Пятая стратегия жизни — это стратегия гибкости. Она воплощается в различных экономических и финансовых моделях, с которыми работает и малый, и большой бизнес. Стратегия гибкости была просчитана очень известными финансистами: Дикситом, Пиндайком, Блэком, Шолзом и Мертоном. Существуют даже формулы для оценки гибкости, которая заложена в бизнес. Так же можно оценить гибкость жизненной стратегии каждого человека. Такой подход актуален именно сейчас, когда многие профессии находятся под угрозой исчезновения из-за автоматизации и развития искусственного интеллекта.

Ч

Гибкость — это способность адаптироваться к меняющейся среде. В прошлом среда не менялась настолько быстро, поэтому ценность этой стратегии не была очень высокой. Мы помним времена, когда в начале жизни можно было поставить цель (например, стать инженером), потом долго ее воплощать (работать всю жизнь инженером), при этом получать хорошую заработную плату и быть уверенным, что собственная компетентность является ключевым фактором жизненной стабильности. Но сейчас такого в мире уже нет.

Сегодня исчезает много профессий. Мы слышим о том, что инвестиционные банки увольняют работников, в частности финансистов, потому что их работу уже могут выполнять работы или новейшее программное обеспечение. Молодому поколению сейчас нужно воплощать другие жизненные стратегии, чтобы быть эффективными.

На персональном уровне стратегия гибкости означает, что человек одновременно занимается несколькими делами. И когда рынок меняется, перестает быть благоприятным для одного из них, он может легко переключиться на другое. Те люди, которые не гибки в принятии таких решений, будут вынуждены продолжать заниматься тем делом, в котором уже нет большой потребности со стороны общества.

Чем быстрее меняется среда, тем более ценной становится стратегия гибкости. Наилучшие результаты получают компании и люди, которые многое пробуют, не стоят на месте. Конечно, большое количество попыток означает высокую вероятность ошибок. Однако когда ты делаешь много попыток, то некоторые из них могут открыть в себе новые таланты и найти возможности.

Сейчас бизнес ценится не за то, какими активами он обладает, а за то, насколько быстро может адаптироваться к меняющейся среде. Если компания сделала много попыток, то уже знает, как действовать не надо. А бизнес, который не пробовал, не ошибался, может быть не таким эффективным. Это перекликается с концепцией антихрупкости Насима Талеба.

В Украине люди мало пытаются реализовывать идеи, потому что боятся, что не получится. Теория антихрупкости гласит: не стоит бояться, нужно много пробовать, возможно, много ошибаться. Только тогда появляются новые идеи. Неудачи — скажем, когда ты проявил инициативу и потерял деньги, нужно оценивать положительно. Ты попробовал и знаешь, что не получилось, а если бы не попробовал, ты бы даже не знал. Кроме того, эта неудача побуждает тебя к дальнейшим шагам.

Как стать более гибким?

Если вы выбираете для себя стратегию гибкости (а именно она кажется самой эффективной сегодня), то должны уметь запустить процессы мышления, которые ведут к генерации новых идей. Наш мозг устроен так: если мы фокусуемся на аналитическом мышлении, то гибкое, интуитивное мышление затормаживается. И у нас, к сожалению, нет кнопки, которая бы переключала мозг с одного режима на другой. Однако есть техники, которые помогают использовать преимущества обоих полушарий мозга: одно генерирует идеи, другое — их верифицирует.

При этом не следует забывать, что и другие люди тоже хотят максимизировать удовольствие от своей жизни. И их жизненные траектории пересекаются с нашими. Поэтому умение владеть инструментами нейроменеджмента, способность совершенствовать свой эмоциональный интеллект, развивать креативность и гибкость мышления позволяют повысить эффективность реализации своей жизненной стратегии.

Современная среда требует от нас и критического, и креативного мышления одновременно. И это то, что отличает нас от роботов. Менеджмент в XXI веке — это о постановке задач. Придумать, чего ты хочешь, гораздо важнее, чем найти, как ты это будешь делать. Сгенерировать идею — самое сложное.

Таким образом, сегодня стоит учиться тому, как работать с идеями.

Например, Майкл Микалко в книге «Рисовый штурм» рассказывает о том, какие техники использовали Леонардо да Винчи и Альберт Эйнштейн. Учась у них, читая книги, посвященные генерированию идей, можно шлифовать гибкость собственного мышления.