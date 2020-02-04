Лукашенко о «сахарном деле»: Такого в Беларуси еще не было 2 4.02.2020, 11:42

Фото: «Радыё Свабода»

В ближайшие дни ситуацию прокомментирует КГБ.

Лукашенко прокомментировал сегодня журналистам задержание директоров сахарных заводов, передает корреспондент БелТА.

В ближайшие дни Комитет госбезопасности подробно расскажет об этом деле, сказал он.

"Такого в Беларуси еще не было, - заявил Александр Лукашенко. - Они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов".

Напомним, 24 января, директор Городейского комбината Михаил Криштапович летел на отдых, но самолет Минск — Мюнхен развернули возле Вроцлава. Криштаповича сняли с борта в Гродно. В понедельник выяснилось: в пятницу "улетел в отпуск" также и директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, с рабочего места пропал директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов, а также "в Минск уехал" Дмитрий Егоров, который возглавляет завод в Скиделе.

Также фигурантом "сахарного дела" является и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов. СМИ сообщали о задержании 11 человек по "сахарному делу".