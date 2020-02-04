В Японии круизный лайнер с тысячами пассажиров поместили на карантин из-за коронавируса 4.02.2020, 11:50

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Фото: The Asahi Shimbun/Getty Images

Пассажирам придется ждать результаты анализа около суток.

В Японии круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся 3500 человек, поместили на карантин в порту Йокогамы.

Как сообщает dw.com , у одного из пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.

80-летний мужчина, у которого 3 февраля был обнаружен коронавирус, несколько дней назад сошел с борта корабля в Гонконге.

Кроме того, отмечается, что на недомогание пожаловались семь человек на борту лайнера.

Пассажирам придется ждать результаты анализа около суток.

Напомним, 30 января круизный лайнер Costa Smeralda, на борту которого находились 6 тысяч пассажиров, был блокирован в порту Чивитавеккья недалеко от Рима из-за возможной угрозы коронавируса.

Вечером того же дня власти сообщили, что подозрение не подтвердилось. Пассажиры смогли покинуть судно на следующий день.

Всего в Китае было зарегистрировано 20 438 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, а также 425 смерть от этой болезни.

Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи, Шри-Ланки и России.