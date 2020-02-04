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Лукашенко ищет встречи с Путиным в конце недели

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  • 4.02.2020, 12:06
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Лукашенко ищет встречи с Путиным в конце недели
Фото: Коммерсант

Кремль на это пока не отреагировал.

«Лукашенко и Путин встретятся в конце недели», - сообщил сегодня официозный Telegram-канал «Пул первого». Где она состоится и прочие подробности не приводятся.

О своих планах встретиться с Путиным поведал во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

— Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, в конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты правителей России и Беларуси на ближайшее время не запланированы, но при необходимости о них договориться.


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