«Белнефтехим»: Ремонт «Дружбы» начат из-за экстренной ситуации на территории РФ 2 4.02.2020, 12:27

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Ремонтные работы планируется завершить 6-7 февраля.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор МН "Дружба") начало ремонт на белорусском участке МН "Дружба", чтобы синхронизировать его с аналогичными ремонтными работами на территории России, заявили interfax.by в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"В связи с тем, что на линейной части нефтепровода "Дружба" на территории России возникла проблема, требующая экстренного решения, белорусской стороной было принято решение синхронизировать ремонтные работы на своем участке, чтобы не создавать дополнительных приостановок транзита нефти", - сказал пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Накануне "Гомельтранснефть Дружба" сообщила о ремонте дефектов магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест". Также начаты работы по реконструкции технологических трубопроводов на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кобрин" и НПС "Туров". Ремонтные работы планируется завершить 6-7 февраля.

Кроме того, "Гомельтранснефть Дружба" продолжает ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов "Унеча - Мозырь" и "Мозырь - Брест", выявленных по результатам внутритрубной диагностики.

"Исходя из степени опасности дефектов, методов ремонта и расположения мест повреждения трубопроводов на местности, принято решение о снижении режима перекачки на МН "Мозырь-Брест" (польское направление - ИФ) с частичным выводом отдельных участков нефтепровода", - отмечалось в сообщении.

По данным "Гомельтранснефть Дружба", также в феврале продолжатся работы по очистке и диагностированию трубопровода DN800 на участке МН "Мозырь - Брест" от НПС "Пинск" до 441-го км.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" создано в 1964 году, входит в состав государственного концерна "Белнефтехим". Транзитный поток нефти из РФ по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам филиала "Новополоцк" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

Общая протяженность нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба" в однониточном исчислении составляет около 2 тыс. км.

По итогам 2019 года объем транспортировки нефти ОАО "Гомельтранснефть Дружба" составил 62,96 млн тонн (в том числе поставка на белорусские НПЗ 17,6 млн тонн - ИФ), что на 9,6% меньше уровня, предусмотренного бизнес-планом предприятия.