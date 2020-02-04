закрыть
4 февраля 2020, вторник, 13:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Трамп одержал победу на внутрипартийных выборах республиканцев в Айове

  • 4.02.2020, 12:30
Трамп одержал победу на внутрипартийных выборах республиканцев в Айове
Дональд Трамп

Явка участия на выборах в этом штате США стала рекордной.

Действующий президент США Дональд Трамп получил подавляющее количество голосов на внутрипартийных выборах Республиканской партии в штате Айова.

О этом говорится в сообщении Республиканской партии в Twitter, пишет «Новое время».

По данным республиканцев, явка в этот раз стала рекордной.

USA Today уточняет, что по результатам подсчета 92,58% голосов действующему президенту удалось набрать 97,2% голосов, в то время как экс-губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд, занявший второе место, получил лишь 1,3%.

Сам Трамп назвал свой результат «большой победой» и поблагодарил за него.


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев