Трамп одержал победу на внутрипартийных выборах республиканцев в Айове 4.02.2020, 12:30

Дональд Трамп

Явка участия на выборах в этом штате США стала рекордной.

Действующий президент США Дональд Трамп получил подавляющее количество голосов на внутрипартийных выборах Республиканской партии в штате Айова.

О этом говорится в сообщении Республиканской партии в Twitter, пишет «Новое время».

🚨🚨 BREAKING 🚨🚨



The Republican Party of Iowa announced President @realDonaldTrump has overwhelmingly won the Iowa Caucuses, smashing all incumbent turnout records! #KAG #IACaucus #FITN



View results here: https://t.co/Rq2CBkzeFp pic.twitter.com/wkXyiPSB6M — Iowa GOP (@IowaGOP) February 4, 2020

По данным республиканцев, явка в этот раз стала рекордной.

USA Today уточняет, что по результатам подсчета 92,58% голосов действующему президенту удалось набрать 97,2% голосов, в то время как экс-губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд, занявший второе место, получил лишь 1,3%.

Сам Трамп назвал свой результат «большой победой» и поблагодарил за него.