Саша Шредингера 6 4.02.2020, 12:41

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Лукашенко — это повесившаяся мышь в холодильнике.

Телеграмм-канал «Баста» опубликовал письмо читателя:

- А вы видели живого Лукашенко? Уверены, что он есть вообще? Мне кажется, что он только в телевизоре, иногда по радио, но чаще - в холодильниках. Откройте, гляньте. Вот эта неполнота картины наполненности наших холодильников - это Лукашенко. Он - это повесившаяся там мышь, не более того.

В реальности его не существует, он - выдумка, миф.

Это как бабайка или полтергейст в масштабах целой страны. Когда у нас что-то плохое случается, то это он - полтергейст-Лукашенко. Его никто не видел, потому что его нет, но все знают, что это он.

Лукашенко - это такой Саша Шредингера, создание в коробке. Есть он там или нет - неизвестно, поэтому мы придумываем себе его наличие.

Он в наших головах, не более того, и чтобы от него избавиться, надо прочистить мозги, встать с диванов, выйти на улицы и громко сказать: «Лукашенко, уходи!».