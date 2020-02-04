Макрон: Франция, Польша и Германия ответственны за будущее Европы 1 4.02.2020, 12:52

Эммануэль Макрон

Фото: Chesnot/Getty Images

Политик призвал провести встречу «Веймарского треугольника» на высшем уровне.

Три страны – Франция, Польша и Германия – несут ответственность за будущее Европы, особенно после ухода из Евросоюза Великобритании. Об этом после переговоров с президентом Польши Анджeем Дудой в Варшаве 3 февраля заявил французский президент Эммануэль Макрон. Пресс-конференцию глав государств транслировала в YouTube пресс-служба Елисейского дворца, сообщает gordonua.com.

Макрон призвал провести встречу стран так называемого Веймарского треугольника на высшем уровне в ближайшие месяцы.

Более тесные связи с Польшей необходимы при формировании структуры Европейского союза после Brexit и для решения вопросов европейской безопасности и отношений с Россией, подчеркнул президент Франции. По его словам, позиция Франции является не пророссийской, а проевропейской.

Дуда в свою очередь отметил, что 27 стран – членов ЕС обязаны стать более эффективными и привлекательными, чтобы никто больше не захотел покинуть союз.

31 января в 23.00 по лондонскому времени (2.00 1 февраля по Минску) Великобритания вышла из Евросоюза.

Brexit стал следствием референдума, проведенного в июне 2016 года. Решение о выходе Соединенного Королевства из ЕС тогда поддержали 51,9% британцев. Дату Brexit назначили на 29 марта 2019 года. Британский парламент не смог вовремя согласовать условия выхода, поэтому его несколько раз переносили.

3 февраля министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что его страна сможет играть в ЕС ту роль, которая принадлежала Великобритании.