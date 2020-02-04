Водка против коронавируса 2 4.02.2020, 13:01

2,328

Фото: imago

В РФ появились курьезные теории заговора.

"В России распространяются курьезные теории заговора о коронавирусе", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau (перевод — inopressa.ru).

"В России коронавирус свирепствует преимущественно в интернете. Тому, кто не хочет заразиться, следует отказаться от бананов и покупок в китайском интернет-магазине, пишут в сети. А один из пользователей соцсети vk.com ссылается на своего отца, который якобы работает в министерстве здравоохранения: "Опасность заражения особенно высока для взрослых мужчин, им нужно каждый вечер выпивать 250 гр водки или виски", - передает журналист Штефан Шолль.

"Пока вместо паники царит юмор", - отмечает издание. Однако теперь россияне почувствовали, как близко они соседствуют с Китаем. За первые девять месяцев 2019 года Россию посетило 1,2 млн китайских туристов. Теперь же им временно запрещен въезд в страну, приостановлено железнодорожное сообщение и большая часть полетов.

"Это жесткие меры, однако как минимум рубль, кажется, заразился. В пятницу его курс составлял 68,62 рубля за евро, вчера 70,79 рублей. Причина кроется прежде всего в упавшей на 20% потребности Китая в сырой нефти, которая понижает цену на нефть", - поясняет издание. К тому же из-за закрытых границ убытки грозят российским экспортерам.

"Неудивительно, что высказываются подозрения в том, что за вирусом стоит враждебный Запад. Военный портал tvzvezda.ru пишет, что американский IT-магнат Билл Гейтс уже в прошлом году совместно с Пентагоном и фармацевтическими концернами с целью учений моделировал вирусную эпидемию с 65 млн жертв. А московские СМИ выказывают подозрения о том, что вирус якобы создан в одной из лабораторий американской армии".

Сайт absoluttv.ru, в свою очередь, предполагает, что Пекин сам хочет нажиться на эпидемии, закупая акции компаний с иностранным капиталом по упавшей стоимости.

"Военный эксперт Виктор Литовкин говорит, что для страны с 1,4 млрд жителей 350 погибших в результате эпидемии - это "микроскопическое" число. (...) Но он не хочет исключать, что Китай использует вирус в качестве предлога для того, чтобы отрепетировать военное положение после использования оружия массового поражения", - передает Frankfurter Rundschau.