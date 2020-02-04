Пять именитых вратарей, которым забивал Виталий Кутузов 4.02.2020, 13:29

Белорусский футболист наколотил почти сотню голов за карьеру.

Сейчас Виталий Кутузов ведет дела своей компании VK1 Global Sports Investment и обозревает белорусский футбол у себя в инстаграме, ну а будучи игроком наколотил почти сотню голов за карьеру. "Прессбол" выбрал пятерку самых именитых вратарей, которые пропускали от белорусского нападающего.

Жулио Сезар

В 2009-м Кутузов вернулся в серию "А" вместе с "Бари", которую аккурат "под элиту" возглавил Джампьеро Вентура. В стартовой игре чемпионата-2009/10 "бело-красные" отправились на 80-тысячник "Джузеппе Меацца" с одной-единственной целью: не проиграть "Интеру" Жозе Муринью. "Нерадзурри", как уже известно, в том сезоне собрали букет из всех трофеев, включая главный лигочемпионский. Ну а в первом туре "Бари" и "Интер" находились в схожем положении: новые тренеры, обновленные ростеры, большие надежды...

Камерунец Самюэль Это'О ударом с "точки" открыл счет в начале второго тайма, но "Бари" не сдался. Вентура провел пару замен и угадал как минимум с одной — Антонио Ланжелла сделал результативную передачу на белоруса Кутузова на 74-й минуте игры. В той голевой атаке геройствовал наш соотечественник: принял в центре поля пас от Леандро Бонуччи, протащил мяч вперед, отыграл с Ланжеллой и, оторвавшись от Деяна Станковича, сравнял счет.

Другой герой матча — вратарь "Бари" Жан-Франсуа Жилле. Именно после встречи с "Интером" 30-летнего голкипера впервые вызвали в национальную сборную Бельгии. Кстати, в ворота Жилле белорусский форвард забивал дважды. Оба гола — в рамках одного сезона серии "В": в ноябре 2003-го "Авелино" Кутузова проиграл "Тревизо" Жилле со счетом 2:3, в марте 2004-го — 1:2.

Франческо Тольдо

Первый из двух своих голов "Интеру" Кутузов запрудил 15 лет назад в составе "Сампдории". В январе 2005-го эти клубы соседствовали в еврокубковой зоне таблицы и провели сверхдраматичный матч. Кутузов заменил Фаусто Россини на 73-й минуте, а на 83-й сделал счет 2:0 в пользу гостившей на "Джузеппе Меацца" команды. Приняв на линии штрафной передачу от Аймо Диана, разобрался сперва с Эмре Белезоглу, затем с Франческо Тольдо.

В чем драматизм? Да в том, что вскоре забили Обафеми Мартинс и Кристиан Вьери, а на третьей добавленной минуте Альваро Рекоба принес "Интеру" победу — 3:2.

К тому времени вратарь Тольдо уже завершил карьеру в сборной Италии, оставив ее после EURO'2004 со словами: "Теперь только "Интер". Вместе с "нерадзурри" он пять раз выиграет серию "А" и однажды — Лигу чемпионов (в статусе резервиста Жулио Сезара).

Анджело Перуцци

Анджело Перуцци по прозвищу "Большой Медведь" по мнению многих специалистов и бывших игроков является одним из лучших вратарей 1990-х. Вместе с "Ювентусом" он выиграл все, что способен вообразить футболист, ну а затем через побывку в "Интере" перебрался на долгие годы в "Лацио", где, как и в Турине, тоже стал клубной легендой. Кутузов забил Перуцци дважды за карьеру. Оба гола провел в 2005-м, когда самому было 25 лет, вратарю — 35.

Через две недели после матча с "Интером" (см. выше) "Сампдория" Вальтера Новеллино отправилась в Рим на встречу с "Лацио". Кутузов был в хорошей форме: после "Интера" забил еще и "Торино" (1:2) в Кубке Италии. Арендованный у "орлов" Симоне Индзаги не мог играть, вследствие чего со "старта" на матч с "Лацио" вышел Кутузов. За четыре минуты гости сотворили два гола!

Кутузов забил в дебюте встречи. Атака развивалась левым флангом: Франческо Флаки выкатил под удар Максу Тонетто, тот пробил настолько неудачно, насколько результативно: "ковырнул" мяч под правую ногу Кутузову. Первая минута, первый гол. У Перуцци не было шансов спасти ворота.

В сентябре Кутузов забил Перуцци вновь, но уже в матче национальных сборных. Белорусы и итальянцы встречались в рамках квалификации ЧМ-2006 — спустя одиннадцать месяцев после памятного вояжа на "Эннио Тардини", где хозяева выиграли 4:3, а Франческо Тотти и Максим Ромащенко оформили по дублю.

На столичном "Динамо" все начиналось здорово: Кутузов, следуя привычке огорчать Перуцци в начале матча, открыл счет уже на 4-й минуте. В обязательном порядке отмечаем результативную помощь Дениса Ковбы. Закончилось, однако, печально: итальянцы выиграли с разгромным счетом — 4:1. В июле 2006-го Перуцци вместе с командой примерил золотые медали чемпионата мира.

Кристиан Аббьяти

Сезон-2010/11 сложился для "Бари" отвратительно: команда набрала лишь 24 очка и с худшей результативностью в лиге (27 голов) покинула серию "А" с последнего места в таблице. В начале ноября "бело-красные" уже обитали на дне турнирной классификации и особенно ни на что не рассчитывали в игре с "Миланом", который усилился Златаном Ибрагимовичем. В первом тайме "россонери" забили дважды и ни разу не пропустили.

В середине второй половины Виталий Кутузов забил фантастический гол и вернул "Бари" в игру. Кристиан Аббьяти наблюдал за безуспешной попыткой защитников Алессандро Несты и Марио Йепеса, а также вернувшегося в оборону хавбека Дженнаро Гаттузо помешать белорусскому форварду выйти на ударную позицию, ну а затем не выручил и сам. Пожалуй, лучший гол карьере Кутузова!

"Милан" победил и в том матче (3:2), и во всем чемпионате, обогнав "Интер" на шесть очков.

Габор Кирай

Венгр известен многим. Всегда играл в тренировочных брюках, а не в стандартных футбольных трусах, за что получил прозвище "Мистер Треники". Рекордсмен сборной Венгрии по количеству матчей (108). Самый возрастной футболист,сыгравший в финальной стадии EURO (40 лет и 87 дней). Кирай завершил карьеру в мае 2019-го в возрасте 43 лет!

Лучшие годы в карьере Кирай провел в Германии, где выступал за "Герту" (1994-2004) и "Мюнхен-1860" (2009-2014). В его трудовой книжке немало английских команд — "Кристал Пэлас", "Вест Хэм", "Астон Вилла", "Бернли" и "Фулхэм". Начинал и заканчивал карьеру на родине в клубе "Халадаш".

Кутузов забил Габору в товарищеском матче сборных Беларуси и Венгрии в апреле 2002-го. На тот момент четырежды лучший футболист своей страны (1998-2001) пропустил от команды Эдуарда Малофеева четыре гола и был заменен в перерыве. Итоговый счет — 5:2, на счету Кутузова голы на 29-й и 33-й минутах игры. Ассистировали Валентин Белькевич и Александр Глеб.

Бонус

Сербский вратарь Радиша Илич никогда не был суперзвездой даже на родине, но именно в его ворота Виталий Кутузов забил с передачи Криштиану Роналду — пятикратного обладателя "Золотого мяча" в будущем. Атакующее трио "Спортинга" на ответный матч Кубка УЕФА с "Партизаном" (3:3 Д.В.): Роналду — Кутузов — Куарежма. Топ! На 55-й минуте Кутузов сделал счет 2:0 в пользу гостей. Правда, дальше за счет правила выездного гола прошел клуб из Белграда.