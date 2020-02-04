Киану Ривза нашли в украинском учебнике по истории 1 4.02.2020, 13:36

На фото он обедает вместе с рабочими во время строительства небоскреба Рокфеллер-плаза, 30.

Киану Ривз — один из самых обожаемых людей в интернете. Мемы с ним только добрые: вот он грустный сидит на лавке и жует сэндвич, а вот его киногерой, боевой белорус Джон Уик, мстит за любимую собаку (или вообще за любую собаку в интернете!), пишет «Медуза».

аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх pic.twitter.com/cI9cPja59A — тремба (@jigsawdeaad) February 3, 2020

Своей меметичностью Ривз в прямом смысле вписал себя в историю. Его фотография появилась в украинском учебнике для 10 класса «Всесвітня історія» («Всемирная история»). Актера прифотошопили к снимку 1932 года «Обед на небоскребе».

В фотожабе, которую можно найти на 58 странице учебника, Ривз обедает вместе с рабочими, сидящими на балке во время строительства небоскреба Рокфеллер-плаза, 30.

Учебник выпущен в 2018 году. Его рекомендует министерство образования и науки Украины. Автор учебника — Игорь Щупак, кандидат исторических наук.