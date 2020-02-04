«Недогерой» труда Марина Светлова, «Солидарность»

4.02.2020, 13:41

Фото: БЕЛТА

Яркий пример «мудрой» экономической политики.

Во вторник Лукашенко инспектировал Добрушскую бумажную фабрики «Герой труда». История этого предприятия удивительна и как нельзя лучше показывает всю «мудрую» экономическую политику нашего государства. Сегодня власти подтвердили выбранный курс.

Завод начали строить еще в 2012 году и планировали завершить в 2015-м. Но не сложилось. На сегодняшний день объект законсервирован. Китайский генподрядчик компания «Сюань Юань», которая взялась за инвестпроект по переоснащению фабрики, неоднократно срывала сроки из-за проблем с финансированием. В 2018 году контракт с нею был расторгнут.

И вот прошло два года, а предприятие по-прежнему стоит. Чтобы оно начало работать, необходимо $83 млн и… еще немножко австрийцев.

Зачем начали строить завод, который ни достроить, ни оснастить, ни содержать самостоятельно не получается, разбираться не стали. Зато быстро нашли виноватого.

Оказалось, во всем виноваты те самые китайцы, которые провалили проект в Беларуси. Лукашенко даже пригрозил, что хочет «основательно поговорить» с Си Цзиньпином про работу китайских подрядчиков.

А пока правитель Беларуси подбирает слова возмущения китайской безалаберностью, он решил поинтересоваться у руководства завода, зачем нужно вкладывать туда еще 83 млн долларов, если, как ему докладывают, предприятие на 90% готово.

— А зачем столько денег для этого, если все есть? — уточнил Лукашенко у директора (цитируется по сообщениям пресс-служба президента).

Как доложили правителю, половина этих средств будет выплачена австрийской компании Andritz, которая займется запуском машин. Оказалось, что белорусские предприятия не могут сами сделать это, поскольку у них нет таких компетенций: подобного производства ранее не было на всем постсоветском пространстве.

Лукашенко также доложили, что австрийцы в случае необходимости также поставят в Добруш технику. Хотя в перспективе наладить производство этих узлов можно и в Беларуси.

Это мысль, похоже, крайне понравилась Лукашенко.

— Все это мы должны производить у себя, если нам понадобится. У нас нет нефти, как в России. Они могут купить любые запчасти: им не жалко валюты. Нам надо валюту зарабатывать, поэтому желательно не вывозить ее, — подчеркнул Лукашенко. — За импортозамещение мы возьмемся серьезно. Это же не дело.

В общем, отличное получилось производство. Строили китайцы, доделывают австрийцы, а чтобы все работало, мы создадим еще одно производство, которое тоже кого-нибудь позовем строить. Естественно, деньги на все это возьмем из бюджета.

Марина Светлова, «Солидарность»