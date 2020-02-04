Линкявичюс: Самая большая болячка в отношениях Литвы и Беларуси — АЭС 2 4.02.2020, 13:50

ЛИНАС ЛИНКЯВИЧЮС

Вильнюс настаивает на выполнение Минском международных организаций в области безопасности.

На на совместном брифинге с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем Линас Линкявичюс отметил, что Литва по-прежнему настаивает на том, чтобы Беларусь приняла план действий по выполнению ключевых рекомендаций международных организаций в области безопасности АЭС, пишет tut.by.

Линас Линкявичюс отметил, что Литва по-прежнему настаивает на том, чтобы Беларусь приняла план действий по выполнению ключевых рекомендаций международных организаций в области безопасности АЭС.

— Есть и разногласия, болячки в наших двусторонних отношениях. Самая большая — это АЭС. Оценки ее разные с наших сторон. Факт то, что уже стоит реактор, осталось завезти топливо. Мы все-таки настаиваем на том — думаю, что это в интересах и Беларуси, поскольку от этого зависит безопасность объекта и граждан, — чтобы выделить основные, ключевые рекомендации международных организаций в области безопасности АЭС, помочь это могут сделать представители ENSREG (Европейская группа регуляторов ядерной безопасности, — прим.), и принять план действий по их выполнению. Это было бы очень положительное развитие дела, несмотря на все разногласия, — заявил Линас Линкявичюс.