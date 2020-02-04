Эрдоган до крайности обострил отношения с Россией 6 4.02.2020, 13:46

2,463

Фото: ТАСС

Как Кремль просчитался в своем «союзнике».

Президент Турции Реджеп Эрдоган 3 февраля провел переговоры в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Это была вторая украинско-турецкая встреча в верхах за последние полгода, и она заметно отличалась от предыдущего саммита. Эрдоган продемонстрировал свое недовольство Москвой. Он вновь заявил, что Анкара не признает переход Крыма под юрисдикцию России и подверг резкой критике действия Москвы в Сирии. При этом обсудил с Зеленским широкий круг экономических вопросов, пообещал военную и финансовую помощь Украине, пишет znak.com.

Одним из моментов встречи, на который СМИ обратили особое внимание, стало то, что Эрдоган перед Мариинским дворцом поприветствовал украинский почетный караул словами «слава Украине!». «Героям слава», — ответили военные турецкому лидеру.

В дальнейшем во время переговоров лидеры двух стран говорили «о совместном настоящем и будущем в торгово-экономической и инвестиционной сферах», указывается на сайте президента Украины. Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Анкара планируют повысить объем двусторонней торговли до $10 млрд. Он также отметил, что договорился с Эрдоганом ускорить работу над текстом соглашения о свободной торговле и активизировать сотрудничество в транспортной и оборонной сферах, энергоснабжении и авиационной отрасли. В том числе обсуждалась возможность поставок каспийского газа на Украину.

Не обошелся украинско-турецкий саммит и без громких политических заявлений. Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных — граждан Украины, в том числе крымских татар, которые удерживаются в России. Эрдоган повторил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и не признает вхождение Крыма в состав России.

Встреча Эрдогана и Зеленского проходила на фоне резкого обострения ситуации в Сирии, в котором Анкара обвинила Москву. Идлиб остается последним сирийским регионом, который остается под контролем вооруженных формирований оппозиции. Россия и Турция согласовали режим прекращения огня в данной местности, однако он был нарушен после инцидента с турецкими военными. Дамаск хочет как можно быстрее вернуть себе этот регион. В результате 3 февраля от удара сирийских правительственных сил в провинции Идлиб погибли военные из Турции. «Мы были терпеливы. Из-за атак сирийского режима, на которые Россия закрывала глаза, более миллиона человек бегут к нашей границе», — сообщил президент Турции.

Москва и Анкара разошлись в оценке ситуации, которая привела к гибели турецких военных. Но Эрдоган заявил, что Анкара «не намерена мириться» с гибелью своих военных. По его мнению, ситуация в сирийской провинции Идлиб «неуправляемая». Он выразил надежду на то, что конфликт будет урегулирован путем переговоров. При этом уже известно, что турецкая сторона нанесла ответные удары в идлибскком регионе.

Высказывания Эрдогана вызвали ответную реакцию Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва неоднократно говорила о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам, Владимир Путин «неоднократно объяснял реальное положение дел». Песков также напомнил, что президент Турции имеет действующее приглашение от Путина посетить Крым. В свою очередь Минобороны России уже дало необходимые пояснения насчет ситуации в Идлибе. Москва, по словам Пескова, сохраняет озабоченность в связи с продолжающейся активностью террористических группировок в регионе, но выполняет все обязательства по договоренностям в отношении идлибской зоны. При необходимости, добавил он, можно в сжатые сроки согласовать переговоры между Путиным и Эрдоганом.

Директор программы европейских исследований в центре SETA Энес Байраклы заявил о «разочаровании Анкары» в инструментах сочинского и астанинского форматов. «Турция ставила на дипломатию достаточно долго, но режим Асада и проиранские силы продолжают давление на Идлиб. Но речь уже идет не только об Идлибе, а о стабильности и безопасности в самой Турции», — цитирует его «Коммерсантъ».

В свою очередь директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев считает, что партнерство Киева и Анкары — естественные связи соседствующих стран, Турция действует соответственно своим интересам в каждой конкретной ситуации. Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипакадемии МИД РФ Владимир Аватков добавил, что Анкара всегда искала возможности уравновесить влияние России в черноморском регионе путем активного включения других региональных игроков. Эту роль, по замыслу турецкой стороны, сегодня должна сыграть Украина. «Анкара просто старается использовать ситуацию в своих интересах», — отметил эксперт.