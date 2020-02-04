закрыть
4 февраля 2020, вторник, 14:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Как выросла сеть «Табакерок» по всей Беларуси

6
  • 4.02.2020, 13:57
  • 1,784
Как выросла сеть «Табакерок» по всей Беларуси

Цифры впечатляют.

Компания «Энерго-Оил» расширила свою сеть торговых точек до 2,3 тыс. В основном это киоски. Напомним, что сеть называется «Табакерка», а основа ассортимента — табачные изделия, пишет office life.

За январь в Торговый реестр внесено 111 точек сети. В то же время было исключено 6.

В любом случае «Табакерка» значительно обогнала по количеству торговых точек государственную сеть компании «Белсоюзпечать» (работает также под брендом «БелДрук»). В реестре есть записи о 1340 точках «союзпечати», но из них только 1103 действующие. В 2019-м из числа работающих киосков были исключены 72.

Таким образом, «Табакерка» стала больше «Белсоюзпечати» более чем в два раза.


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев