Как выросла сеть «Табакерок» по всей Беларуси 6 4.02.2020, 13:57

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Цифры впечатляют.

Компания «Энерго-Оил» расширила свою сеть торговых точек до 2,3 тыс. В основном это киоски. Напомним, что сеть называется «Табакерка», а основа ассортимента — табачные изделия, пишет office life.

За январь в Торговый реестр внесено 111 точек сети. В то же время было исключено 6.

В любом случае «Табакерка» значительно обогнала по количеству торговых точек государственную сеть компании «Белсоюзпечать» (работает также под брендом «БелДрук»). В реестре есть записи о 1340 точках «союзпечати», но из них только 1103 действующие. В 2019-м из числа работающих киосков были исключены 72.

Таким образом, «Табакерка» стала больше «Белсоюзпечати» более чем в два раза.