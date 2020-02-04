Умер президент, правивший страной 24 года 2 4.02.2020, 14:30

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Правитель скончался в госпитале.

Во вторник утром, 4 января, стало известно о смерти бывшего президента Кении Даниэля арап Мои.

Экс-глава африканского государства, правивший Кенией 24 года, ушел из жизни в возрасте 95 лет, сообщает местное издание Citizen TV.

Даниэль арап Мои умер в госпитале Найроби, где он находился с октября 2019 года в связи с ухудшением состояния здоровья за последние три года. В 2006-м экс-президент попал в аварию, а в 2017-м перенес операцию на колене из-за возникших осложнений.

Даниэль арап Мои был вторым президентом Кении. Он находился в этой должности с 1978 по 2002 год.

Согласно данным Кенийской комиссии по установлению истины, справедливости и примирению, созданной в 2008 году для расследования политического насилия и преступлений на почве этнических конфликтов, во время правления Мои в стране произошел расцвет коррупции, а экономическая власть в Кении была сосредоточена в руках нескольких людей.