«Минсктранс» дал задний ход?1
- 4.02.2020, 14:46
Из автобусов собираются убрать ролик про блокировку валидаторов.
Telegram-канал «Работаем с Пушкиным» опубликовал фото, который, вероятно, прислал Минсктранс директору Автобусного парка. В нем за подписью гендиректора «Минсктранса» Леонтия Папенока звучит приказ «обеспечить демонтаж звукового ролика по блокировке системы оплаты в салонах автобусов».
Напомним, вчера появилась информация о том, что истему оплаты в автобусах Минска будут блокировать, как только транспортное средство отъедет от остановки.
В некоторых автобусах в Минске уже звучало новое объявление — о том, что оплату проезда нужно производить до начала движения транспорта. А во время движения система блокируется и оплатить проезд уже невозможно.