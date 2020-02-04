«Минсктранс» дал задний ход? 1 4.02.2020, 14:46

Фото: onliner.by

Из автобусов собираются убрать ролик про блокировку валидаторов.

Telegram-канал «Работаем с Пушкиным» опубликовал фото, который, вероятно, прислал Минсктранс директору Автобусного парка. В нем за подписью гендиректора «Минсктранса» Леонтия Папенока звучит приказ «обеспечить демонтаж звукового ролика по блокировке системы оплаты в салонах автобусов».

Напомним, вчера появилась информация о том, что истему оплаты в автобусах Минска будут блокировать, как только транспортное средство отъедет от остановки.

В некоторых автобусах в Минске уже звучало новое объявление — о том, что оплату проезда нужно производить до начала движения транспорта. А во время движения система блокируется и оплатить проезд уже невозможно.