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Украинская Рада предварительно одобрила сокращение количества депутатов на треть

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  • 4.02.2020, 15:08
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Украинская Рада предварительно одобрила сокращение количества депутатов на треть

Инициатор проекта — Владимир Зеленский.

Верховная Рада Украины предварительно одобрила законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы, пишет "Украинская правда".

Источник: заседание Верховной Рады, законопроект №1017

Детали: "За" проголосовали 236 нардепов.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский перед голосованием подчеркнул, что, по мнению Владимира Зеленского и граждан Украины, законопроект отвечает интересам украинского народа.

Во фракции "Голос" законопроект назвали "некачественным" и указали на многочисленные замечания Конституционного суда к тексту документа. По их мнению, нардепы должны их исправить "уже на этой сессии".

В частности, нардепы отметили замечание КС о том, что изъятие ч.1 ст.76 положение "на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования" может предоставить возможность узаконить любые правила выборов кроме тех, которые сейчас указаны в Конституции.

В "Слуге народа" сослались на теорию Конституционного права, согласно которой при населении 37 млн граждан в Украине количество парламентариев должно составлять примерно 300, максимум 320 народных депутатов.

К сведению: Инициатор проекта – Владимир Зеленский. Президент обозначил его как неотложный.

Документ предлагает внести изменения в две статьи Конституции. В статье 76 - прописать: "Конституционный состав Верховной Рады Украины – триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет".

В статье 77 планируется норма, которой на парламентских выборах закрепляется пропорциональная избирательная система.


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