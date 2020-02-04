закрыть
4 февраля 2020, вторник, 17:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Когда остановятся белорусские НПЗ?

11
  • 4.02.2020, 15:18
  • 4,752
Когда остановятся белорусские НПЗ?

НПЗ продолжают работать на минимальной загрузке.

Беларусь имеет необходимые нефтяными ресурсами, чтобы обеспечивать работу нефтеперерабатывающих заводов в феврале, сообщили БелаПАН в концерне «Белнефтехим», пишет сайт «Радыё Свабода».

Среди источников сырья назвали поставки из России и Норвегии, а также запасы на заводах и собственную добычу. Останавливать производство не планируется, сказал пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко:

«Пока есть ресурсы, которые позволяют все поддерживать. Будем тянуть. Останавливать никто ничего не планировал».

По его словам, заводы продолжают работу на минимальной загрузке, чтобы обеспечивать в первую очередь потребности внутреннего рынка в топливе. Средняя минимальная суточная загрузка составляет от 16 до 20 тысяч тонн нефти. В прошлом году на заводах в Мозыре и Новополоцке перерабатывали около 50 тысяч тонн нефти в сутки. Cырья, по словам «Белнефтехима», хватит до конца февраля.


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев