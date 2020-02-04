Когда остановятся белорусские НПЗ? 11 4.02.2020, 15:18

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НПЗ продолжают работать на минимальной загрузке.

Беларусь имеет необходимые нефтяными ресурсами, чтобы обеспечивать работу нефтеперерабатывающих заводов в феврале, сообщили БелаПАН в концерне «Белнефтехим», пишет сайт «Радыё Свабода».

Среди источников сырья назвали поставки из России и Норвегии, а также запасы на заводах и собственную добычу. Останавливать производство не планируется, сказал пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко:

«Пока есть ресурсы, которые позволяют все поддерживать. Будем тянуть. Останавливать никто ничего не планировал».

По его словам, заводы продолжают работу на минимальной загрузке, чтобы обеспечивать в первую очередь потребности внутреннего рынка в топливе. Средняя минимальная суточная загрузка составляет от 16 до 20 тысяч тонн нефти. В прошлом году на заводах в Мозыре и Новополоцке перерабатывали около 50 тысяч тонн нефти в сутки. Cырья, по словам «Белнефтехима», хватит до конца февраля.