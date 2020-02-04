Еще 10 белорусов эвакуируют из Китая 4.02.2020, 15:43

Они пробудут в России на карантине, а затем вернутся в Беларусь.

Как сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, Минздрав Беларуси взаимодействует с Минздравом России по ситуации с белорусскими гражданами, которые сегодня-завтра будут эвакуированы в Россию из Китая, пишет tut.by.

«Все десять человек, которые связались с посольством Беларуси в Китае, будут эвакуированы самолетом РФ и будут находиться на карантине в России. На сегодня они чувствуют себя удовлетворительно и после карантина будут возвращены на Родину», — рассказали в пресс-службе.

Десять белорусов — это все те, кто связался с посольством и запросил эвакуацию.

Как пояснила Юлия Бородун, на сегодня в Беларуси коронавирус не зарегистрирован. Всего на новый вид пневмонии уже обследовали более 300 человек. Выявили: грипп А, грипп В, микоплазму, риновирусы.

Напомним, еще пятеро белорусов, которых эвакуировали из Уханя, сейчас находятся на карантине в Нур-Султане.

— Мы связываемся с посольством Беларуси в Казахстане, с Министерством здравоохранения Республики Казахстан. На сегодня у всех эвакуированных белорусов нет признаков болезни, их состояние не внушает каких-то опасений, проводится лабораторный контроль и обследования, — рассказал ранее министр здравоохранения Владимир Караник.

В Беларуси сейчас проводят мероприятия, которые в случае чего позволят новый коронавирус локализовать и избежать его распространения на нашей территории. В аэропорту в Минске на наличие коронавируса проверяют пассажиров прямых рейсов из Китая. У тех, кто там был долго, профилактически берут мазки со слизистой, чтобы определить носительство вируса. Тех, кто въезжает в Беларусь автомобильным транспортом, проверяют тепловизорами.

Также сейчас медики участвуют в тренировках, когда на практике отрабатываются ситуации с поступлением пациентов с подозрением на новый коронавирус.