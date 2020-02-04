закрыть
4 февраля 2020, вторник, 17:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Гений американской войны за независимость»

  • 4.02.2020, 15:51
«Гений американской войны за независимость»
Фото: Посольство США в Беларуси

Временная поверенная в делах США почтила память Костюшко.

Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженнифер Мур вместе с другими дипломатами, местными жителями и зарубежными гостями в день рождения Тадеуша Костюшко возложила цветы к его памятнику в урочище Меречевщине, сообщило посольство США в Минске.

Тадеуш Костюшко родился в Коссово 4 февраля 1746 года. В 2004 году в Коссово открыли музей-усадьбу Тадеуша Костюшко, а в 2018 году в урочище Меречевщина, где находится музей-усадьба Костюшко, открыли первый в стране памятник знаменитому белорусу. Деньги на его изготовление собрали всего за несколько недель.

— Джэнiфер Мур разам з беларускiмi афiцыйнымi асобамi, iншымi дыпламатамi, мясцовымi жыхарамi i замежнымi гасцямi ўшанавала памяць Тадэвуша Касцюшкi, змагара за свабоду сваей Айчыны i фартэфiкацыйнага генiя Амерыканскай вайны за незалежнасць, — сообщило посольство.

Фото: Посольство США в Беларуси

Мур возложила цветы и подарила музею Костюшко картину с изображением моста в Нью-Йорке, который носит его имя. Выступая на церемонии, дипломат отметила, что изображение символизирует судьбу и наследство Костюшко как «моста, который связывает разные культуры, государства и языки».


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев