«Гений американской войны за независимость» 4.02.2020, 15:51

Фото: Посольство США в Беларуси

Временная поверенная в делах США почтила память Костюшко.

Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженнифер Мур вместе с другими дипломатами, местными жителями и зарубежными гостями в день рождения Тадеуша Костюшко возложила цветы к его памятнику в урочище Меречевщине, сообщило посольство США в Минске.

Тадеуш Костюшко родился в Коссово 4 февраля 1746 года. В 2004 году в Коссово открыли музей-усадьбу Тадеуша Костюшко, а в 2018 году в урочище Меречевщина, где находится музей-усадьба Костюшко, открыли первый в стране памятник знаменитому белорусу. Деньги на его изготовление собрали всего за несколько недель.

— Джэнiфер Мур разам з беларускiмi афiцыйнымi асобамi, iншымi дыпламатамi, мясцовымi жыхарамi i замежнымi гасцямi ўшанавала памяць Тадэвуша Касцюшкi, змагара за свабоду сваей Айчыны i фартэфiкацыйнага генiя Амерыканскай вайны за незалежнасць, — сообщило посольство.

Фото: Посольство США в Беларуси

Мур возложила цветы и подарила музею Костюшко картину с изображением моста в Нью-Йорке, который носит его имя. Выступая на церемонии, дипломат отметила, что изображение символизирует судьбу и наследство Костюшко как «моста, который связывает разные культуры, государства и языки».