Партия шапочек из фольги

Захар Прилепин

Россияне — о новом «проекте» Прилепина.

Одним из заметных событий выходных стал учредительный съезд партии "За правду", основанной писателем Захаром Прилепиным.

Одни смотрели на происходящее исключительно мрачно.

Захар Прилепин создал и возглавил партию "За правду".

Звучит так же абсурдно, как если бы Гитлер создал партию "За евреев". — Злой волгоградец (@Angry_Vlg) February 2, 2020

"В РФ создана новая партия «За правду»

Лидером партии стал писатель Захар Прилепин"



Прием в партию:

- Я убил 2-х человек.

- Поздравляю, вы рядовой партайгеноссе.

- Я убил 25 человек.

- Добро пожаловать, герр секретарь.



Приходить нужно по локоть испачканным в человеческой крови. — Марина Молчанова (@molchalyga) February 2, 2020

Но большинству комментаторов происходящее показалось просто смешным, сообщает svoboda.org.

Партия "За правду" Захара Прилепина взяла брендбук Мегафона в цветах pic.twitter.com/imOivj3ZJs — Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) February 3, 2020

Максим Соколов:

Партайтаг геноссе Прилепина

"Это не два зверя собиралися,

Не два лютые собегалися,

Это Кривда с Правдой соходилися,

Промежду собой бились-дрались,

Кривда Правду одолеть хочет.

Правда Кривду переспорила.

Правда пошла на небеса

К самому Христу, Царю Небесному;

А Кривда пошла у нас вся по всей земле,

По всей земле по свет-русской,

По всему народу христианскому.

От Кривды земля восколебалася,

От того народ весь возмущается;

От Кривды стал народ неправильный,

Неправильный стал, злопамятный".

Владимир Осипов:

Интересно? А партию за КРИВДУ можно создать в РФ?

Ян Шенкман:

Основал партию "За постправду!"

"ЗПП!"

Присоединяйтесь.

Инициалы те же.

Я/Мы Захар Прилепин!

Пётр Скутин:

Я не люблю пересказы новостей, но тут не могу удержаться. Из рубрики "Кокаин наш". Сегодня была учреждена новая политическая партия "За правду" (привет, Данила). Главными лицами партии стали Захар Прилепин, Иван Охлобыстин и Стивен Сигал. Захар был назначен председателем и выступал подключенным к детектору лжи.

Мария Слоним:

Вот только шапочки из фольги делегатам и гостям не выдали!

Юрий Шапошников:

Сегодня я впервые по-настоящему понял, что означает выражение "испанский стыд", потому что именно оно лучше всего описывает моё состояние после просмотра выжимок со съезда прилепинской партии "За Правду".

Политические амбиции у Прилепина были уже давно. В 2011-12 годах, когда протестное движение было на подъёме, Захар, бывший тогда членом партии Другая Россия (бывшей НБП), у нас в центре Нижнего Новгорода во время очередного митинга призывал свергнуть Путина, а на нашей местной Стратегии 31 отрывал руку картонному мэру Сорокину, который недавно на длительный срок отправился куковать в колонию за воровство в особо крупных размерах и применение пыток к человеку.

Потом времена изменились, ветер подул совсем в другую сторону, и Прилепин решил, что с властью лучше дружить. В это же самое время он как-то резко перестал вспоминать про "свыше 200 нацболов (его бывших однопартийцев), которые прошли через лагеря", а мэр Сорокин в его глазах внезапно превратился в невинно посаженного мученика.

Поэтому создание Прилепиным своей партии "национал-патриотического" толка выглядит абсолютно логичным продолжением его политической и медийной карьеры.

Выглядел этот съезд очень комично. Писатель, похоже, так и не определился, хочет ли он копировать дуче Муссолини или украинского президента Зеленского.

Гигантская буква "З" парадоксальным образом напоминает одновременно и нацистскую руну, и значок "Зе Команды", а обилие зёленого цвета в логотипе вызывает ещё более устойчивые ассоциации с партией действующего украинского президента.

Агрессивная, воинственная риторика в стиле: "Дуче, брось нас в огонь!" удивительным образом уживается с абсолютно цирковой подачей и изобилием актёров, музыкантов и всевозможных скоморохов на передних ролях.

Апогеем идиотии выглядел номер с детектором лжи, когда Захару подключили к телу электроды и начали задавать вопросы, на которые он отвечал в своём стиле пространной псевдоинтеллектуальной чушью.

На случай, если кто не знает: при допросе на детекторе лжи человеку задают предельно чётко сформулированные вопросы, на которые можно отвечать только "да" или "нет". При этом в начале следуют простые вопросы типа "Вас зовут [фамилия имя]?", "Сегодня [число]?". Ответы на эти вопросы давают референсные кривые, с которыми сравнивают показатели, полученные при ответе тестируемого на последующие вопросы. Когда же человек, отвечая на вопросы, размазывает сопли по тарелке, то установить, лжёт он или говорит правду, невозможно.

Много говорили о главных лицах съезда.

Актив партии«За Правду».Араб (герой «Некоторые не попадут в ад»), Виктор Яценко(министр связи ДНР), Фомич (комбат батальона Прилепина),Юлия Чичерина, военкор Саша Коц,герой Русской весны Евгений Мефедов, я, снайпер Деки, Казаков-советник Захарченко. Абхаз не вместился.Батя с нами pic.twitter.com/O6GewMvNAS — ЗАХАР ПРИЛЕПИН (@ZaharPrilepin) February 2, 2020

Владимир Плотников:

От Сигала не ожидал. Думал, большая морковь Лукашенко определила его политический выбор, но нет.

Алексей Слаповский:

Читается, как начало анекдота типа "собрались Фурманов, Чапаев, Петька и Анка-пулеметчица на съезд большевиков и коммунистов"...

Дмитрий Мониава:

А слышали ли вы, что Грузии скоро счет предъявят за геноцид советского народа в годы Второй мировой?

«...мы выставим счет за геноцид всем тем сегодняшним, современным странам, которые принимали в этом участие либо в форме врага и с оружием в руках, либо на заводах, где они строили технику, которой убивали наших дедов, либо в банках, которые прокачивали те средства на которые покупали то оружие которым убивали наших предков. Чтобы не было скучно, я их быстро по алфавиту зачитаю: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния, Венгрия, Грузия, Дания, Италия, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция. Вот все эти страны, если они будут вякать, получат второй Нюрнберг за геноцид советского многонационального народа».

- Александр Казаков «Философ, политолог, публицист, соратник Захара» (как его представил ведущий).

Дмитрий Петров:

Итак, в Москве прошел слет галлюцинирующих

о Донбассе в составе России и о России-православном

Иране. А чему удивляться? Выборы приближаются.

Денис Казанский:

Российский писатель Захар Прилепин, который приезжал на Донбасс поохотиться на украинцев, учредил в Москве новую фашистскую партию «За правду», в которую вошли российские знаменитости разной степени упоротости (Чичерина, Охлобыстин) и американский актёр Стивен Сигал, решивший срубить бабла на старости лет.

Но это ещё не все. Самое интересное, что в новую партию вошли бывший «министр связи ДНР» Виктор Яценко, а также один из организаторов побоища 2 мая в Одессе - Евгений Мефедов, которого недавно передали РФ по обмену. Теперь Мефедов собирается стать депутатом Госдумы.

Такая «гражданская война»...

У «министра ДНР» чисто случайно оказался российский паспорт. А в Одессе 2 мая чисто случайно оказался друг Прилепина, российский политик, который принимал участие в организации массовых беспорядков, приведших к гибели людей. Просто так совпало, конечно же Россия тут совсем не причём.

Роман Попков:

Прикольно, у Прилепина в ядре актива его партии официально обозначен Сергей Фомченков («Фомич»). Это чувак, который отвечал когда-то у Лимонова за связь с регионами (и к концу 2000-х полностью там завалил всю работу, в регионах у НБП были дымящиеся руины). Именно Фомченков когда-то давно был одним из инициатором моего исключения за «фракционизм» и прочую выдуманную им же изменническую деятельность. Лену Боровскую пытались за тоже самое исключить, но не вышло. Меня, впрочем, исключили только потому, что Фомич тупо фальсифицировал голосование на конференции, в лучших традициях Центризбиркома.

Сидели там с Сережей Аксеновым на ушах у стареющего «папы» и выпиливали своих конкурентов, разоблачая антипартийные ЗАГОВОРЫ.

Но вот теперь борец с «антипартийными группами» Фомченков у Прилепина на подсосе. Старому дураку Лимонову привет. Горько и смешно.

Кирилл Шулика:

Партия Прилепина "За правду" проект, конечно, выдающийся. в руководящие органы структуры борцов за свободный Донбасс вошел сенатор Александр Бабаков, он же спонсор проекта. Все бы хорошо, но данный персонаж, являвшийся долгое время партнером Евгения Гинера, еще и крупный инвестор в экономику Украины, которая по версии Прилепина, Донбасс бомбит.

Кроме того, нам обещали партии со Шнуром и Дудем, а создали с Прилепиным, Пускепалисом, Бояковым и Охлобыстиным.

Сидят два украинца на заваленке, вдруг в сарай врезается кукурузник, оттуда выбегают свиньи, летит навоз и один другому говорит:

- Яка держава, такі і терористи.

Вот так и у нас - какая политика, такие и партии.

Александр Морозов:

все пишут про Стивена Сигала, но ведь там не это важно, а то, что Бабаков за спиной Прилепина. Трудно себе представить, чтобы человек, который сейчас зампред международного комитета в СФ, а был вице-спикером Госдумы, просто из общего любопытства вписался публичным фронтменом в такой проект. Тем более, что он сохраняет статус спецпредставителя Путина по международным делам. Бабаков - человек странный и он еще в 2005-2006 гг. пас по поручению высокого начальства остатки партии "Родина" (которая поскользнулась тогда на арбузных корках, как известно). И он пас газету "Завтра". То есть он человек привычный ко всякому политическому бреду, к фрикам и психам. Но не настолько, чтобы без всякого осмысленного поручения сесть вместе с Охлобыстиным и Чичериной в этот "вокально-инструментальный ансамбль". И список этой партии ближе к выборам может выглядеть несколько более неожиданно, чем список тех фронтменов, которых показали на учредительном съезде.

Сергей Старовойтов:

Проект Прилепина интересен по двум причинам:

во-первых, потому что это не партия, а настоящий театральный перформанс или капустник, как кому угодно.

Тут и Стивен Сигал и Иван Охлобыстин, и режиссер Пускепалис, и музыкант Джанго...

Прилепина поддерживают много патриотически настроенных писателей, режиссеров, музыкантов. Все вместе они способны наполнить партийную деятельность и ее информационные поводы содержанием (если быстро не устанут, конечно), сделать партию заметной, медийной, яркой.

Это уже на старте дает баллы к популизму. Другим новым проектам будет сложно соревноваться с Прилепиным в этой части.

Во-вторых, будет любопытно посмотреть на конверсию фанатов в избирателей. Сколько поклонников творчества и самого Захара и его соратников-актеров, музыкантов, режиссеров, придут на выборы и проголосуют за своих кумиров?

Вячеслав Данилов:

- Прилепин, Матвейчев, Охлобыстин, Самойлов...

- Вслед за партией клеителей танчиков они заделали партию любителей Суркова.

Иван Преображенский:

ЗА КОКС!

Я бы так Прилепину, Охлобыстину и иже с ними постаревшим, но душою молодым "птенцам гнезда Суркова" советовал назвать их партию.

Ибо славны Донбасс и Старая площадь своим коксом

Александр Сайгин:

Пока то, что можно увидеть на фото, сильно смахивает на плохосрежиссированное шоу из начала нулевых. Ну и знаменательно, что первый съезд проходит в день 50-летия Олега Матвейчева (мир ему и долгих лет жизни). Так что, это не совсем партия Прилепина. Это действительно такие подарки уважаемым и заслуженным политтехнологам, которые когда-то делали яркие выборы. Удастся ли Матвейчеву реализовать прилепинский проект и наскрести хотя бы на один мандат в Госдуме? Я думаю, что его профессиональное самолюбие к 2021 году взыграет очень серьёзно. Посмотрим, сколько того самолюбия и самоуважения осталось у Прилепина.

Леонид Гозман:

Вот, что радует, так это то, что профашистская партия - имею в виду учрежденную сегодня Прилепиным и прочими Охлобыстиными - создаётся не снизу, волей народа, а сверху, кремлевскими технологами. Дикие идеи русского мира, на самом деле, широкой поддержки не имеют.

Олег Пшеничный:

Есть несомненная польза в создании партии Прилепина-Охлобыстина-Стивена Сигала «За правду»: у неё будут списки членов, и это как элемент справочника Who Is Who.

Например, если кто-то не знал, кто таков Модест Колеров (в узких кругах кличка «Кал»), ну так вот теперь есть говорящее определение: «эксперт Партии «За правду».

Или стертое имя «Александр Казаков», если вы не ярый читатель политических колонок, то и не вспомните. Теперь же понятно: заместитель Прилепина (а до этого отметился как заместитель Захарченко в ДНР, а до этого последовательно ещё в нескольких кремлевских помойках).

Так что, вступайте, господа. Надеемся, на официальном сайте будет список челнов партии. Он же и для потомков пригодится.

Прилепин все таки создал партию и главное, как раз под выборы, разбавить коммунистов. Спойлеры из лучших побуждений!? — Шишкина Галина (@NW8s0Agr77wpvo9) February 1, 2020 Почитал речь Захара Прилепина на учредительном собрании партии "За правду".



Если охарактеризовать одной фразой смысл программной речи, то получится так: "Выплывали расписные Стеньки Разина челны". Челны временно на государевой службе. — Сергей Григоров (@SergeyGrigorov) February 2, 2020 Задумался. Разве создание режимом партии Прилепина не говорит о его полной деградации? Неужели убийца украинцев привлечет на "выборы" лохов?

Хотя возможно к поддержке "выборов" привлекут специалистов по "умному голосованию"... — Павел Басанец (@bassanets) February 2, 2020 Партия Паука и то была круче партии Прилепина... — Слово и дело. (@jarilo2) February 3, 2020

Филипп Ахтямов:

Если выборы состоятся в ГД в этом году осенью, то по умному голосованию УГ будем голосовать за партию «За Правду» Прилепина?

Дмитрий Ольшанский:

Пользуясь случаем, поговорим о Прилепине и его политическом деле.

Светлая сторона З. П. состоит в том, что он действительно одаренный писатель, вполне заслуживший свою нынешнюю популярность. Велик соблазн - и многие ему поддаются - из идеологических соображений отрицать его талант, но я не могу позволить себе такого шулерства.

Есть у него и литературные проблемы, и слабые вещи, - и все же он написал энное количество страниц, которым суждена долгая жизнь. Его будут перечитывать, его будут проходить в школе. И это хорошо.

Политика - его темная сторона.

Нет, шире, даже не политика, а - публичный образ, то, что он носит, излучает и проповедует не как автор, а как персонаж. В этом смысле его уместно сравнить с Никитой Михалковым, у которого режиссерский и артистический дар примерно так же сочетался с остальной его деятельностью. Ну или с литературными генералами Союза Писателей прошлого века, которые тоже ему прямая родня.<...>

Это сам дух прилепинского публичного самовыражения, его, что ли, стиль.

В котором сочетаются театрализованная брутальная джигитовка - с нарочитым, наигранным пренебрежением к человеку.

Когда нужно было говорить, нет, кричать о том, как живут пенсионеры в Донецке, как обращаются с несчастными людьми те, кто взял на себя ответственность за них, - он занимался там рэпом и сотрудничал с деятелями, которые в том же месте и в те же годы быстро стали миллионерами. Зато все было ярко и весело.

Когда его спрашивают про войну - он не отвечает, что это вынужденное, нехорошее средство, чтобы предотвратить еще большее зло. Он говорит, что воевать надо, потому что это такое мужское творчество - воевать, вот и Денис Давыдов воевал, и Лермонтов, и Лев Толстой. Позирует на их фоне.

То есть Прилепин - это такая ярмарка тщеславия, и даже не фабрика, а завод по производству самолюбования и карьеры.

А что на самом деле происходит за дымовой завесой из "кустурицы", которую З.П. создает на каждом шагу - как бы и неважно.<...>

Шоу с участием Стивена Сигала и Охлобыстина организовано для того, чтобы сделать самого Прилепина депутатом, если он захочет, а его партия, если будет жить дальше, наберет те условные три процента коммунистических голосов (тех, что помоложе), которые должны пройти мимо КПРФ. Ну или не наберет, если за полтора года погода изменится.

Марина Ахмедова:

Надо было бы обойти молчанием появление новой партии «За правду», но невозможно – как раз о правде хочется поговорить. Так в чем же правда?

К моменту прибытия Захара Прилепина на Донбасс в качестве «солдата» активная фаза войны подошла к концу. К тому моменту война велась локально, не было уже прорывов, никакой надобности в новых отрядах не было. В них надобность была в 2014 и в 2015, но тогда участие в войне было слишком опасным и непредсказуемым… На этом месте мне хочется поставить смайлик, но не стану – из уважения к памяти погибших в те годы. Поставлю многоточие. В нем – правда.

Когда Захар Прилепин в военной ипостаси прибыл на Донбасс, задружившись с Александром Захарченко, военных уже увольняли с передовой за ненадобностью. И тут создается пиар-отряд. Кому он был нужен? Донбассу он точно был не нужен. Вот это – правда.

Дмитрий Колезев:

Еще лет пять назад можно было бы сказать, что это чуть ли не мейнстримовая идеология, но теперь «крымский эффект» рассеялся, а внутренние проблемы (в первую очередь экономические) легли таким грузом, что бегать с криками «Крым наш!» желающих почти не осталось. Милитаристско-патриотический угар закончился, о чем говорят результаты соцопросов: люди хотят видеть развитие экономики, социальной инфраструктуры, им нужны больницы и школы, а не «можем повторить» в конкретно взятых областях Украины.

Поэтому среди политологов нет особых расхождений во мнениях: новая партия нужна лишь, чтобы отсвечивать в телевизоре и давать людям хоть какую-то иллюзию выбора. Вместе с «партией World of Tanks», «партией Faberlic», новой «зеленой» партией и другими проектами прилепинская «За правду!» будет создавать медийный шум, давая ощущение хоть какой-то политической дискуссии. На фоне Прилепина, который хвастался массовым убийством людей на Донбассе, и «Единая Россия» кому-то покажется хорошим выбором. Кроме того, чем больше мелких партий будет участвовать в выборах и не пройдет 5-процентный барьер, тем больше мандатов получит «Единая Россия». Разумеется, все эти новые партии будут управляться из администрации президента. Никакую настоящую оппозицию к выборам не подпустят: ни Навального, ни Гудкова.

Печально, что за последние годы отечественная пропаганда так извозила в грязи хорошее, в общем-то, понятие патриотизма. Я думаю, что хотя идея национальных государств в целом теряет смысл, любовь и интерес к месту, в котором ты живешь, к людям, которые тебя окружают и говорят на одном языке, к литературе и истории своей родины, к ее культуре в широком смысле этого слова — это естественное чувство. И на этом чувстве может быть построено много хорошего, в первую очередь терпеливое созидание, обустройство жизни, взаимное уважение.

Нам же предлагают другой образ патриота: это человек с оружием, в военной форме, грубый, хамоватый, агрессивный. Для него Родина — это государство, которое доказывает свою силой войной или угрозами. Он измеряет величие страны не зарплатами граждан и не количеством нобелевских лауреатов, а ракетами и танками. Он либо лицемер, либо «поехавший», третье случается редко. Хочется быть таким патриотом? Не очень-то. А других нам почти не показывают.

Результатом всех этих игр становится то, что любовь к большой или малой родине становится чем-то постыдным, презренным. Кто на этом фоне будет звать себя патриотом? А потом удивляемся результатам соцопросов: больше половины молодых людей хотят уехать из России. Думаю, когда партия Захара Прилепина начнет свою гастроль по телеканалам, этот процент еще подрастет.