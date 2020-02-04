Как воюющая Украина шаг за шагом догоняет Беларусь 11 4.02.2020, 16:05

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Кажется, белорусские чиновники скоро окажутся в неловком положении.

Начиная с 2014 года, в Беларуси безотказно действовала страшилка, которая пресекала любые надежды населения хотя бы на минимальные демократические преобразования, пишет «Салiдарнасць».

«Вы что, хотите как в Украине?» – сурово отвечали чиновники разного ранга с экранов телевизоров.

И действительно, спорить с таким аргументом было трудно. После Евромайдана белорусское телевидение привычно показывало «несчастных» украинцев, которые тысячами переезжают жить в «процветающую» Беларусь. Из-за войны, коррупции и, самое главное, низкой зарплаты.

Например, еще в 2016 году средняя зарплата в Украине составляла... всего 203 доллара. В это время в Беларуси средняя зарплата колебалась в пределах четырех сотен долларов в эквиваленте.

Но дальше начало происходить странное.

Пока белорусская средняя зарплата медленно тянулась к отметке «по пятьсот», украинская начала расти скачкообразными темпами: 2017 год – 267 доллара, 2018 год – 326 долларов, 2019 год – уже 406 долларов.

Свежие декабрьские данные по зарплатам и вовсе впечатляют: в экономически неблагополучной Украине средняя зарплата составила 519 долларов, в то время как в стабильной Беларуси – 587! То есть, о том космическом разрыве, который наблюдался раньше, речи уже не идет.

Разницу между темпами роста благосостояния жителей двух стран можно объяснить по-разному. Но нельзя отрицать один единственный факт: экономические реформы, проводимые в соседней стране, дают результаты.

Например, невооруженным глазом заметно, как Украина активно либерализирует свой валютный рынок, сотрудничает с МВФ, привлекает иностранных инвесторов… И особенно хорошо это видно на фоне застоя, который наблюдается в белорусской экономике. А также упорного нежелания белорусской власти проводить реформы, работая с тем же МВФ.

Пока Александр Лукашенко ведет переговоры о скидке на российскую нефть, Владимир Зеленский едет на мировой экономический форум в Давос, чтобы презентовать свою страну для иностранных инвесторов.

В этом, пожалуй, и заключается главное отличие экономической политики двух стран. Но главное – другое.

Если ситуация будет развиваться так и дальше, белорусские чиновники окажутся в неловком положении. Когда на вопрос: хотите ли как в Украине, белорусы попросту не смогут ответить «нет».