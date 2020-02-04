Госзакупка года от белорусских чиновников: робот-кофемашина за $8,8 тысяч 3 4.02.2020, 16:27

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Также робот будет проводить викторину «о безопасной эксплуатации бытового газового оборудования».

"Могилевоблгаз" за 19 тысяч рублей закупает робота-кофемашину "с аниматронной рукой". Он нужен, чтобы готовить кофе для людей, которые будут проходить викторину "о безопасной эксплуатации бытового газового оборудования". Робот будет подзывать прохожих и играть с ними. А если они будут ошибаться — будет грустить и ругаться, сообщает "Еврорадио".

В "Могилевоблгазе" журналистам рассказали, что идея робота-кофемашины им пришла во время энергетического форума в Минске.

"Там был представлен белорусский робот. Конечно, технически он намного круче, чем тот, которого мы заказали. Вот мы его увидели, и родилась идея через робота обучать население. Через знание — к кофе. Роботизированная система — это вообще будет шикарно!

Изначально мы задумались: что нравится людям? Чтобы, во-первых, они обучились. Во-вторых, кофе как бонус. Ну и, естественно, современный дизайн!" — объяснил журналистам задумку представитель "Могилевоблгаза" Дмитрий Мисеев.

Большую часть времени робот будет стоять в здании предприятия, но планируются и выезды на мероприятия. Тендер уже прошел — победитель определен, но название компании пока не озвучивается.

Планируется, что заказанный робот будет собран до конца февраля.

Робот должен уметь радоваться, когда человек правильно отвечает на вопрос, и ругаться или грустить, когда ответ неверный. В случае ошибок он будет рассказывать о правилах эксплуатации газового оборудования и давать советы на будущее. Эмоции робот будет выражать анимированным лицом, а чтобы подзывать посетителей, у него будет подвижная рука.

Когда человек пройдет викторину — робот должен поинтересоваться, какой вид кофе он хочет получить в награду, и налить соответствующий напиток в стаканчик.

Возможности получить кофе, не пройдя викторину, не будет.