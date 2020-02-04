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Британские журналисты бойкотировали брифинг с Борисом Джонсон

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  • 4.02.2020, 16:48
Британские журналисты бойкотировали брифинг с Борисом Джонсон
Борис Джонсон

Таким образом они поддержали коллег, которых не пустили на брифинг. 

В Лондоне пресс-брифинг премьера Великобритании Бориса Джонсона, посвященный будущим взаимоотношениям страны с ЕС, оказался сорван из-за того, что помощники премьера отказались пустить на него нескольких журналистов, пишет meduza.io со ссылкой на The Guardian.

В числе журналистов, которых не пустили на брифинг, оказались корреспонденты Mirror, HuffPost, Independent и других изданий. Корреспонденты, которым позволили прийти на встречу, в знак протеста ушли с мероприятия.

Представители Джонсона объяснили свои действия тем, что встреча, о которой шла речь, была предназначена только для журналистов, чьей специализацией является «Брекзит». По их словам, перед ней Джонсон провел открытую пресс-конференцию, куда как обычно были допущены журналисты всех изданий.

Напоминим, что 31 января Великобритания официально вышла из ЕС.


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