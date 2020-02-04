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Банки критикуют «Минсткранс» за заявление по карточкам

  • 4.02.2020, 16:57
Банки критикуют «Минсткранс» за заявление по карточкам

Оплата пластиковыми картами в наземном транспорте до сих пор под вопросом.

«Минсктранс» заявил о расторжении договора с «БПС-Сбербанком». Напомним, систему тестировали с мая прошлого года на трамвайном маршруте №6. «Минсктранс» ранее уже подробно объяснял свою позицию. Сегодня «БПС-Сбербанк» прокомментировал поведение столичных транспортников, пишет onliner.by.

— Проект по запуску бесконтактной оплаты планировалось расширить на весь наземный транспорт столицы и реализовать бесплатно, но вместо этого «Минсктрансом» создаются искусственные препятствия, — прокомментировали в пресс-службе «БПС-Сбербанка». — Странные заявления должностных лиц компании-перевозчика порой не поддаются логике и не соответствуют принципам прозрачности. Необоснованное сопротивление реализации проекта со стороны «Минсктранса» никак не способствует масштабированию сервиса. Фактов, подтверждающих потери транзакций в системе, нет. Расчеты с «Минсктрансом» банком производились своевременно в рамках договорных отношений.

На фоне постоянного роста интереса к сервису бесконтактной оплаты, когда только в декабре с его помощью было совершено на 47% больше разовых расчетов в трамвае в сравнении с ноябрем, заявления ответственных лиц «Минсктранса» звучат необоснованно. Тем более что аналогичные проекты с Минским метрополитеном и Белорусской железной дорогой оказались крайне успешными для всех сторон — как перевозчиков, так и пассажиров.

Нужно отметить, что конкретных фактов, подтверждающих потери транзакций в рамках опытной эксплуатации, от «Минсктранса» не поступало. Банк будет и впредь продолжать добросовестно выполнять все договорные обязательства в рамках проекта.

Принимая во внимание многочисленные обращения и благодарности жителей города, «БПС-Сбербанк» подтверждает готовность масштабировать возможности бесконтактной оплаты проезда на весь наземный транспорт. Данный шаг не потребует дополнительных финансовых вливаний из госбюджета.


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