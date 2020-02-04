закрыть
4 февраля 2020, вторник, 17:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Споры о Второй мировой как повод для усиления самоизоляции России

  • Федор Крашенников
  • 4.02.2020, 16:48
Споры о Второй мировой как повод для усиления самоизоляции России
Федор Крашенников

Кремль защищает сталинизм.

Год 75-летия окончания Второй мировой войны начался с яростных споров о том, как толковать события, приведшие к ее началу, сам ее ход и итоги победы в ней сил антигитлеровской коалиции. Открыло спор политическое руководство России, и объяснения такому вниманию к истории следует искать исключительно во внутренних проблемах страны.

Связь между изменением конституции РФ и спорами об истории

Путин объявил о том, что празднование победы над нацистской Германией станет главным событием 2020 года еще в конце года прошлого. Как теперь понятно, на тот момент уже вовсю готовилась стремительная конституционная реформа. Заранее было решено переписать основной закон быстро, без дискуссий и референдумов - чтобы к тщательно приготовляемому майскому параду все уже было сделано. И на фоне обострившейся полемики об истории этот и другие вопросы внутренней политики России оказались как бы закрытыми для обсуждения с Западом и на Западе.

Очевидно, что никто на пресловутом Западе и не собирался предпринимать какие-то меры, которые могли бы помешать Путину реализовать его планы. Да и обвинения по поводу реабилитации нацизма и принижения роли России в его разгроме весьма натянуты.

Но во внутренней мифологии и пропаганде "агентами Запада" объявляются все несогласные с властью граждане РФ. И при таком подходе кажущийся теоретическим спор с Польшей оказывается вовсе не про трудные моменты начала войны и варшавское восстание. Он совсем про другое - про свое, про российское: про монополию власти на правду и моральное право одного человека править страной пожизненно под предлогом защиты ее истории и культуры от бесконечных атак извне и со стороны внутренних врагов.

Поэтому каждый раз, когда кто-то в России пытается начать разговор о насущных проблемах общества, провластная сторона вспоминает про войну и в итоге сводит все к совершенно абсурдной дилемме: или ты поддерживаешь Путина всегда и во всем - или ты реабилитируешь нацизм, отрицаешь роль СССР в победе над ним и предаешь память дедов и прадедов, которые действительно воевали и погибали. Легко заметить, что та же схема транслируется и во внешнюю политику: или надо полностью принять кремлевский взгляд на события Второй мировой войны и вообще на окружающий мир, или получить клеймо пособника нацизма, русофоба и исторического ревизиониста.

Кремлю не нужна дискуссия о Второй мировой

Путину важно поддерживать у российских граждан совершенно не соответствующее действительности представление, будто экс-союзники и вообще вся Европа не помнят о войне, не чтят ее память и последовательно игнорируют вклад народов бывшего Советского Союза и, прежде всего, России в разгром Гитлера. Тем самым он пытается нейтрализовать любое влияние западных идей и концепций на споры о настоящем и будущем России и придать весьма рыхлой и противоречивой официозной идеологии хотя бы видимость целостности и логичности.

Поэтому Запад изображается как нечто единое и враждебное, как извечный враг, который всегда был и остается угрозой для страны. А широко известные эпизоды дружбы и военного союзничества времен Второй мировой дискредитируются рассуждениями о неблагодарности, "принижении роли советского солдата", неискренности и вероломстве.

Естественно, при таком подходе никакие научные дискуссии о сложных вопросах истории не нужны и даже опасны - ведь любое признание неправоты СССР расценивается как отступление и недопустимая слабость. Занимая заведомо неприемлемую для стран Европы неосталинистскую позицию, Кремль добивается своей цели: вполне ожидаемое ее неприятие он объясняет все той же русофобией оппонентов и их мнимым желанием "реабилитировать нацизм". Это как бы дает моральное право еще активнее изолировать Россию, хранящую память о войне и победе, от Европы, якобы все это отвергающей.

Почему власти РФ защищают сталинизм

У каждой страны, затронутой Второй мировой войной, у каждого народа и даже каждой семьи могут быть свое мнение и свои воспоминания об этом времени. И вовсе не обязательно добиваться их полной идентичности. Тем не менее, есть несколько общих выводов, с которыми не согласны только маргиналы и психически нездоровые люди - что гитлеровский режим был чудовищным, его преступления не имеют никакого оправдания, а все понесенные в борьбе с ним жертвы человечества - священны и не должны быть забыты.

К сожалению, проблемы человечества в 20 веке не сводились только к схватке с нацизмом. Миллионы людей в СССР и странах Европы пострадали от сталинского режима, во многих случаях пришедшего либо одновременно с гитлеровским, либо сразу после победы над ним. Поэтому современный спор идет вовсе не об отношении к нацизму и победе над ним, а об отношении как раз к сталинизму. И здесь важно понимать, что пытаясь оградить от критики советскую диктатуру, ее самоназначенные наследники стремятся ограничить внутри России и за ее пределами критику не столько политики Сталина и Молотова в 1939-м, сколько Путина в 2020 году.

Федор Крашенников, "Немецкая волна"


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев