Арина Соболенко о Беларуси: Нет, это не Россия! 4.02.2020, 17:17

Арина Соболенко

Фото: Wang He/Getty Images

Белорусская теннисистка рассказала, как отвечает на вопросы о нашей стране.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко поделилась мыслями о грядущем противостоянии сборных Беларуси и Нидерландов в Кубке федерации, а также о значения турнира для своей страны, пишет "Прессбол".

- Я немного удивлена покрытием. Для них (сборной Нидерландов. — Прим.) это будет лучше, но в разгар сезона на харде это будет огромным вызовом. В Беларуси мы играли на харде, а теперь на выезде — на глиняном корте! Но я всегда играю за свою команду. Я люблю играть в Кубке федерации. Это придает мне многоэнергии. Играть действительно круто — на глиняном корте или на каком угодно.

Нам еще нужно пройти квалификацию, но если мы это сделаем, то за одну неделю будет много матчей. Очень тяжело играть против одной страны за два дня. Все эти эмоции после Кубка Федерации — самая трудная часть. Но играть в финале за одну неделю — это огромный вызов, который нам всем нравится. Посмотрим.

Беларусь — маленькая страна. Обычно если кто-то спрашивает, откуда я, и я им говорю, то они не знают, где это. Нет, это не Россия, это где-то близко к России! Но Кубок Федерации помог популяризировать нашу страну, так что это очень много значит для Беларуси, особенно для наших болельщиков, и это мотивирует многих молодых игроков. Это значит многое,