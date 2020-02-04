В Украине анонсировали новый обмен пленными 4.02.2020, 17:33

Вадим Пристайко

Фото: УНIАН

Глава МИД Украины надеется, что он будет большим.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готовит очередной обмен удерживаемыми лицами.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Праге, сообщает «Укринформ».

«Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен «всех на всех», — отметил глава МИД Украины.

Он надеется, что это будет «очень большой, массовый обмен», в котором «найдется место для подавляющего большинства крымских татар», которых в последних «волнах» обменов удалось вернуть не так много.