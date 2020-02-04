В Украине анонсировали новый обмен пленными
- 4.02.2020, 17:33
Глава МИД Украины надеется, что он будет большим.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готовит очередной обмен удерживаемыми лицами.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Праге, сообщает «Укринформ».
«Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен «всех на всех», — отметил глава МИД Украины.
Он надеется, что это будет «очень большой, массовый обмен», в котором «найдется место для подавляющего большинства крымских татар», которых в последних «волнах» обменов удалось вернуть не так много.