Земля и воля для предпринимателей 1 4.02.2020, 17:43

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Фото: «Радыё Свабода»

Чем частному бизнесу мешает доминирование госсектора.

Проблема неравенства в Беларуси государственной и частной форм собственности сложна и многогранна. С одной стороны, все активнее принимаются меры для создания свободной конкурентной среды, с другой – те или иные решения госорганов небезосновательно критикуются как протекционистские, пишет «Экономическая газета».

Сейчас власти готовят новую концепцию управления государственным имуществом, которая призвана уравновесить ситуацию.

В чем неравенство форм собственности проявляется и какие риски в себе несет? Этот вопрос стал ключевым для участников посвященной юбилею Белорусской научно-промышленной ассоциации конференции «30 лет БНПА. Деловой климат Беларуси: честно о перспективах».

Что записано в Конституции?

Член совета БНПА, доцент кафедры уголовного права юридического факультета БГУ Алексей Лукашов подчеркнул, что базисное положение о равенстве форм собственности зафиксировано в основном законе. Однако в реальности, отметил эксперт, оно не действует ни на уровне нормотворческой деятельности, ни на уровне правоприменения.

При этом, считает он, такое расхождение и важность его преодоления понимают и правительство, и Глава государства. В качестве примера юрист привел утвержденную совместным постановлением Совмина и Нацбанка от 03.01.2020 № 1/1 Стратегию повышения доверия к национальной валюте до 2035 года. В документе говорится о необходимости обеспечить защиту частной собственности и равенство всех форм собственности, чем подтверждается актуальность данного вопроса.

По мнению Алексея Лукашова, на нормотворческом уровне проблема сильнее всего проявляется в двух сферах: санации и банкротстве, а также государственных закупках.

– Есть закон, который регулирует вопросы экономической несостоятельности и банкротства. И он распространяет свое действие, оказывается, не на всех. Потому что есть акты Главы государства, которые делают массу изъятий из этого регулирования. Отсюда – невозможность банкротить госпредприятия, – пояснил он.

По мнению эксперта, данный вопрос должен решаться с позиции равенства. Правительство постепенно к этому идет, передавая неэффективные активы успешным предприятиям. Однако сложнее всего выйти на какие-то решения в сельском хозяйстве.

Говоря о сфере госзакупок, юрист обратил внимание на то, что законодательство предусматривает обязанность исполнителя работ и услуг или поставщика товаров выполнить условия договора в срок. Однако сроки оплаты за выполненные работы и услуги регулируются не так жестко:

– Тем самым создается проблема для бизнеса. Государство здесь выступает как сторона этих отношений, но никаких обязательств, предусмотренных Гражданским кодексом, не несет.

Земля одна, налоги разные

Неравенство форм собственности ярко иллюстрируют земельные отношения – на это обратил внимание заместитель председателя БНПА, председатель совета директоров ГК «Интеллект» Сергей Варивода.

Так, часть субъектов хозяйствования, что закреплено на уровне указов Президента, освобождены от платы за заключение договора аренды. Те, кто получил участок до 2012 года, могут его приватизировать за 70% кадастровой стоимости, остальные – за полную стоимость. Он подчеркнул, что это сильно влияет на конкурентоспособность товаров и услуг.

Значительно, до 3,5 раза, отличается база для исчисления земельных платежей в зависимости от назначения объекта. При организации производственного бизнеса издержки будут здесь значительно выше, чем при оказании услуг, что также не создает равных условий.

О токсичных активах

Член совета БНПА Леонид Фридкин считает, что о неравенстве форм собственности свидетельствуют периодически принимаемые решения на уровне Президента о реструктуризации задолженности в АПК.

В качестве примера он привел Указ от 02.10.2018 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций»:

– Происходит странная вещь: государство хочет заботиться о спасении должников, при этом игнорируя интересы кредиторов, – подчеркнул он.

Эксперт заметил, что ряд сельхозпредприятий имеют возможность систематически не исполнять свои договорные обязательства, и сделать с ними при этом ничего нельзя:

«Мы можем говорить, что огульная приватизация – это плохо, нельзя допустить появления олигархов. А допускать массовое игнорирование прав собственников, которым не возвращают их деньги, можно постоянно».

За год реализации указа ситуация с платежеспособностью сельхозорганизаций заметно улучшилась, однако количество убыточных организаций вновь выросло.

– Традиционно на сельское хозяйство приходится 5–6% всей выручки, в то же время на него приходится треть просроченной кредиторской задолженности и задолженности по кредитам и займам. И если мы последние несколько лет постоянно обнаруживали, что предприятия страны отдают больше трети своей выручки в банки на погашение кредитов, то в сельском хозяйстве этот показатель существенно уменьшился. По итогам 11 месяцев прошлого года он оказался менее 12%, – перечислил эксперт. – Получается, что меры по технической расчистке балансов и освобождению должников от их обязательств с переносом в светлое будущее на самом деле никакого эффекта не дают.

По мнению Леонида Фридкина, неравенство форм собственности способствует коррупции. Доминирование госсектора остается для экономики токсичным, и «как бы мы ни ссылались на его социальный эффект, экономический эффект перевесит любой социальный».

Заместитель председателя БНПА, ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» Георгий Гриц входит в рабочую группу по подготовке концепции управления госсобственностью. По его мнению, вопрос повышения эффективности работы госпредприятий является одним из ключевых с точки зрения экономической безопасности страны.

Раскритиковав низкие темпы роста экономики, закладываемые в последние годы в прогнозные документы, он подчеркнул, что в сложившейся на сегодня ситуации невозможно выполнить и их: при прогнозе 4% ВВП по итогам 2019 года вырос только на 1,2%.

При таких темпах роста Беларусь не сможет достичь желаемых темпов развития и существенно улучшить благосостояние граждан. В госсекторе наблюдается значительное отставание в производительности труда, однако там занято около 1,5 млн человек, формируется более 50% совокупной выручки, на него приходится более 70% промышленного производства.