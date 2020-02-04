Российскому военному Ансамблю песни и пляски отказали во въезде в Норвегию 6 4.02.2020, 17:50

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Их не впустили на фестиваль в Киркенесе.

В октябре министерство обороны пригласило российский Ансамбль песни и пляски Северного флота в качестве почетного гостя на годовщину освобождения Финнмарка. А теперь норвежские власти не дают музыкантам выступить на фестивале в Киркенесе, пишет (NRK) (перевод - inosmi).

«Впервые мы почувствовали, что на культурном сотрудничестве сказывается политическое напряжение в отношениях России и Норвегии», — говорит Любовь Кузовникова.

Она руководитель фестиваля «Баренц-спектакль» в Киркенесе. Вот уже 16 лет в рамках этого фестиваля на языке культуры и искусства ведется работа по налаживанию трансграничных отношений в Баренцевом регионе.

В этом году на «Баренц-спектакль» планировали пригласить российский Ансамбль песни и пляски Северного флота.

Ансамбль известен своими захватывающими шоу, в которых используются традиционные для русской культуры мотивы. Он выступал на праздновании 75-летия освобождения Финнмарка. Концерт, на котором ансамбль выступил вместе с оркестром норвежской армии, стал подарком от министерства обороны населению Финнмарка. Но в этот раз ансамбль в Киркенес не пустили.

«Это обосновали тем, что военное сотрудничество между Россией и Норвегией сейчас ограничено, в том числе из-за реакции Норвегии на аннексию Крыма», — говорит Кузовникова.

Закрывали глаза на разногласия

Отказ пришел из министерства иностранных дел и министерства обороны Норвегии. Формально приглашение должно пройти через них, поскольку ансамбль связан с российскими вооруженными силами.

Решение удивило и организаторов фестиваля, и весь Северный флот. Ведь уже 25 лет культурное и общественное сотрудничество в Баренцевом регионе стояло высоко на повестке дня. Обычно на военные и политические разногласия закрывали глаза, осознавая, как важно налаживать связи.

Это значит, что в последние годы у всевозможных представителей искусства, спорта и так далее (как военных, так и гражданских) постоянно были поводы пересекать границу по случаю культурных мероприятий.

«Вне зависимости от того, насколько холодными были отношения Норвегии и России, до сих пор на культурном сотрудничестве это не сказывалось. Но сейчас напряжение стало реальностью и для нас», — говорит Кузовникова.

«Не соответствует критериям»

Министерство обороны с вопросами по этой теме нас отправило в министерство иностранных дел.

Советник по связям с общественностью министерства иностранных дел Вера Хельстрём (Wera Helstrøm) в электронном письме NRK написала, что совместное выступление Ансамбля песни и пляски Северного флота с оркестром норвежских вооруженных сил в прошлом году стало большой удачей в рамках мероприятий на праздновании освобождения Финнмарка.

«Мы считаем, что они прекрасно выступили бы и на фестивале „Баренц-спектакль". К сожалению, на практике это невозможно», — пишет Хельстрём.

Далее она объясняет, что члены ансамбля должны предоставить отпечатки пальцев, чтобы получить шенгенскую визу, но российские власти военнослужащим это делать не разрешают.

«Норвежские власти могут делать исключения из этого правила только в самых крайних случаях, когда речь идет об особо важных для Норвегии встречах», — написала Хельстрём.

Она подчеркнула, что праздничные мероприятия по поводу освобождения Финнмарка были именно таким особым случаем, поскольку имели более масштабное международное значение.

«Условия для таких исключений очень строгие, и каждая конкретная ситуация рассматривается отдельно. К сожалению, участие военнослужащих в обычном культурном мероприятии критериям не соответствует».

«Открывает дверь, когда все остальные двери закрыты»

Кузовникова со своей стороны напоминает, что работа по налаживанию связей в повседневной жизни уже много лет имеет огромное значение как для Норвегии, так и для России. Она задается вопросом, не стали ли эти усилия особенно актуальными именно сейчас.

«Эта работа ведется много лет. Выстроить доверие очень сложно, а разорвать связи — легко».

В то же время для руководительницы фестиваля не составляет труда понять, почему норвежские власти закрыли границу для ансамбля. Все-таки он — лицо Северного военно-морского флота России.

«Но если культура не будет обеспечивать возможности для сотрудничества, когда политическое напряжение так высоко, кто же будет это делать? — спрашивает Кузовникова. — Когда все двери закрыты, культура может открыть новую дверь».