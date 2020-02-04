В Бундестаге обвинили Путина в «худших военных преступлениях» 2 4.02.2020, 18:11

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Россия бомбит в Сирии мирных жителей.

Президент России Владимир Путин и правитель Сирии Башар Асад совершают "худшие военные преступления" в ходе наступления в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Twitter написал глава комитета немецкого Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген (Христианско-демократический союз).

"Войска Асада, поддерживаемые Россией и Ираном, начали беспощадное наступление на Идлиб. Россия бомбит мирных жителей. Те, кто может, убежали. Мы переживаем наихудшие военные преступления, и Путин еще раз доказывает: все, что он может и хочет в регионе, - это война ", - заявил Реттген.

4 февраля армия режима Башара Асада и проиранские отряды наемников при поддержке России продолжили продвижение на северо-западе Сирии. Наступление продолжается, несмотря на усиление в Идлибе турецкого военного присутствия.

По данным СМИ, турецкие военные пытаются заблокировать нынешнее наступление сирийской армии на город-перекресток Саракиб, расположенный вдоль шоссе Латакия-Алеппо (М-4) и шоссе Алеппо-Дамаск (М-5).

"Кого вы называете террористами? Тех, кто защищает свои дома? Если вы спросите Москву, то окажется, что все четыре миллиона жителей Идлиба - террористы. На самом деле эти люди бегут от насилия режима Асада", - заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.