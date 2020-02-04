Белорус пришел в сельский клуб с ружьем из-за отказа включить «Седую ночь» 6 4.02.2020, 18:29

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В Давид-Городке поклонник Юрия Шатунова обиделся на ведущих сельской дискотеки.

В итоге он пришел в клуб с ружьем, сообщает МВД.

— В местный Дом культуры мужчина пришел в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил заведующего клубом, стоявшего за пультом, включить композицию «Седая ночь». Он так и сделал, причем не один раз. Однако после очередного пожелания односельчанина станцевать под любимый хит его попросили уйти, — рассказали в милиции.

Обиженный мужчина ушел — и вскоре вернулся с охотничьим ружьем в руках и начал угрожать заведующему. Один из присутствующих схватил двустволку и отвел ее в сторону. У мужчины отобрали оружие и вызвали милиционеров.

Сейчас дебошир в ИВС. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с угрозой применения оружия.

Известно, что мужчина ранее был охотником, однако несколько лет назад он не продлил лицензию — и у него забрали ружье. Теперь милиции предстоит выяснить, как и где подозреваемый раздобыл новое.

Подозреваемый ранее не судим, но неоднократно привлекался к административной ответственности.