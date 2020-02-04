США готовят новые санкции против «Северного потока-2» 3 4.02.2020, 18:46

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Санкции введут, если Россия попытается достроить газопровод.

Соединенные Штаты Америки (США) готовят новые санкции против "Северного потока-2", на тот случай если Россия все-таки попытается достроить газопровод. Об этом пишет РБК со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

Сообщается, что Палата представителей и Сенат готовы принять еще один закон о санкциях, если Россия попытается достроить недостающие километры трубопровода в Балтийском море. По данным Handelsblatt, новые санкции против инвесторов проекта или покупателей газа могут быть введены уже в феврале-марте.

Издание отмечает, что в конце 2019 года хватило одного письма сенатора Теда Круз владельцу специальной строительной компании Allseas, чтобы остановить строительство газопровода. В частности, после того, как Allseas пригрозили санкциями, она вышла из проекта.