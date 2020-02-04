Витебский блогер преподнес судье «подарок» 4 4.02.2020, 18:57

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Участник акций в поддержку независимости Беларуси бросил судье Илье Белоусу под ноги ведро костей.

Витебский блогер Александр Дубровских участвовал в акциях в поддержку независимости Беларуси. Абсолютно нормальный поступок для гражданина страны, чья независимость под угрозой. Но власти Беларуси считают, что выступать в защиту независимости нельзя, поэтому Александра судили, пишет hramada.org.

Это вызвало у Александра Дубровских презрение к “людям-роботам, которые штампуют приговоры”. Он решил, что нужно пойти в суд и высказать всё, что он о них думает. Он взял с собой ведро костей для собак, пришёл к “судье” Илье Белоусу и кинул кости ему под ноги. “Это вам подарок”, — сказал он.