Украинский нардеп от ОПЗЖ оскандалился во время заседания Рады 1 4.02.2020, 19:06

1,848

Фото: Илья Кива / Facebook

Илья Кива в парламенте нецензурно переписывался с Жириновским.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива общался с депутатом Госдумы Российской Федерации и лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским во время заседания парламента. Соответствующую переписку заснял и передал TK Media журналист Алексей Липовецкий.

Жириновский написал Киве в понедельник, 3 февраля, с вопросом: "Набирал?" Илья Кива ответил на следующий день, во вторник, 4 февраля, спросив о самочувствии Жириновского и попросив перезвонить, когда будет возможность.

После этого Кива начал набирать сообщение: "В Раду пришел гомик-премьер со своим пид...рским правительством, страну, сука, просрали, и с этими пид...рами шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету".

Набрав сообщение, народный депутат несколько раз его перечитал, почесал голову и заблокировал телефон, пишет издание.

Комментируя возможную переписку с Жириновским "Радіо Свобода" Кива сказал, что он "парламентарий европейского государства" и выступает "за межпарламентские взаимоотношения, которые будут укреплять страну и приносить пользу народу", и что "депутаты российской думы – это такие же парламентарии".

На вопрос, он ли на видео, Кива сказал, что "не отрицает", потому что "можно же утверждать, можно отрицать, а можно оставаться в нейтральной позиции".

Нардеп также добавил, что со многими народными депутатами "и Европарламента, и Государственной думы имеет взаимоотношения".

"Именно в процессе взаимоотношений рождаются компромиссы", – считает Кива.

На замечание журналиста, что Жириновский поддерживает аннексию Крыма и боевиков группировок "ДНР" и "ЛНР", Кива сказал, что это не значит, что с ним не нужно общаться.

"Мое оружие как парламентария – слово. Я должен бороться в интересах своей страны. Бороться я должен словом, убеждением, разговором, поиском компромиссов. Вам это не нравится? Вы хотите, чтобы мы дальше всех убивали?" – добавил он.

В августе 2017 года Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) составила подозрение Жириновскому в финансировании боевиков "ДНР" и "ЛНР".

18 сентября 2018 года Шевченковский районный суд Киева разрешил проводить специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Жириновского.

В январе 2019 года ГПУ проинформировала, что составила сообщение о подозрении Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Дело направили в суд.