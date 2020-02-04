Северокорейский карантин 2 Василий Головнин

4.02.2020, 19:21

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Ким Чен Ын осознает, что не имеет ни малейших средств для борьбы с масштабными эпидемиями.

Владыка КНДР Ким Чен Ын (помните еще такого?) принял самые крутые и прикольные меры против зловредного коронавируса. Вначале он вообще закрыл Северную Корею от внешнего мира - до нового уведомления нельзя въезжать в страну чучхе ни из Китая, ни из РФ. Поскольку с КНДР больше никто не имеет транспортного сообщения.

Это я еще понимаю - главный товарищ в Пхеньяне осознает в полной мере, что не имеет ни малейших средств для борьбы с масштабными эпидемиями. Так что лучше никого не пускать. Тем более, что границы закрыть никогда не помешает. И вот сегодня - новое!

Немногочисленным дипломатам в Пхеньяне (включая российских) запретили покидать КНДР - тем более, что до высочайшего повеления ничего не летает и не ездит.

Но веселее другое - до 15 февраля им не разрешено покидать территорию посольств или дипломатического городка, посещать разрешенный ранее продуктово-вещевой рынок Тхониль, дипломатический клуб, все прочие рестораны, магазины и т.д. Жратву и прочее необходимое можно только выписывать, покупать на территории дипгородка или приписанной к нему гостиницы.

Так что господ дипломатов в Пхеньяне заточили в карантин - и не факт, что его снимут в середине февраля. Что-то в этом есть ностальгическое, колониальное, времен самого начала прошлого века.

Василий Головнин, Facebook