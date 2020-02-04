Захаров - министру спорта: Это издевательство над сборной Беларуси 9 4.02.2020, 19:32

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Михаил Захаров

Главный тренер сборной Беларуси раскритиковал чиновника за отказ предоставить чартер для полета на турнир.

Главный тренер хоккейной сборной Беларуси Михаил Захаров во время общения с журналистами после открытой тренировки на «Чижовка-Арене» посетовал на ненадлежащие условия для подготовки к турниру в Попраде, а также на проблемы с логистикой, передает pressball.by.

– Думал, Пушков обманывает, а он прав: лед действительно ужасный.

- Так, может, стоило работать на «Минск-Арене»?

– Нет. Там нет никаких условий для сборной. Ни раздевалок, ни нормального льда. Тренировочная площадка — это значит рядом фигуристы, конькобежцы, шорт-трек и еще бог знает кто. Свистят со всех сторон. Что до главного льда. А главный лед там шириной 28 метров, тогда как чемпионат мира будет проходить на такой площадке, как в Чижовке.

Но и здесь отношение не такое, какое заслуживает сборная: лед безобразный, свет не включают, раздевалка ниже критики. На прошлом сборе все было намного лучше.

- Обращались к кому-то?

– А нас за три дня поставили перед фактом. Что раздевалки нормальной не будет, ну а лед уже вызывал нарекания. И проблемы не только в этом: изначально команда должна были лететь в Попрад чартером. Но на днях Министерство спорта в лице министра нам в этом отказало. В итоге полетим с двумя пересадками плюс автобусом, будем на месте только в час ночи. Это издевательство над сборной, — сказал Захаров.

5 февраля сборная Беларуси отправится в Попрад (Словакия), где примет участие в «Kaufland Cup». В рамках турнира подопечные Михаила Захарова сыграют с хозяевами (6.02) и с олимпийской сборной России (7.02).