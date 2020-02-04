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Захаров - министру спорта: Это издевательство над сборной Беларуси

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  • 4.02.2020, 19:32
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Захаров - министру спорта: Это издевательство над сборной Беларуси
Михаил Захаров

Главный тренер сборной Беларуси раскритиковал чиновника за отказ предоставить чартер для полета на турнир.

Главный тренер хоккейной сборной Беларуси Михаил Захаров во время общения с журналистами после открытой тренировки на «Чижовка-Арене» посетовал на ненадлежащие условия для подготовки к турниру в Попраде, а также на проблемы с логистикой, передает pressball.by.

– Думал, Пушков обманывает, а он прав: лед действительно ужасный.

- Так, может, стоило работать на «Минск-Арене»?

– Нет. Там нет никаких условий для сборной. Ни раздевалок, ни нормального льда. Тренировочная площадка — это значит рядом фигуристы, конькобежцы, шорт-трек и еще бог знает кто. Свистят со всех сторон. Что до главного льда. А главный лед там шириной 28 метров, тогда как чемпионат мира будет проходить на такой площадке, как в Чижовке.

Но и здесь отношение не такое, какое заслуживает сборная: лед безобразный, свет не включают, раздевалка ниже критики. На прошлом сборе все было намного лучше.

- Обращались к кому-то?

– А нас за три дня поставили перед фактом. Что раздевалки нормальной не будет, ну а лед уже вызывал нарекания. И проблемы не только в этом: изначально команда должна были лететь в Попрад чартером. Но на днях Министерство спорта в лице министра нам в этом отказало. В итоге полетим с двумя пересадками плюс автобусом, будем на месте только в час ночи. Это издевательство над сборной, — сказал Захаров.

5 февраля сборная Беларуси отправится в Попрад (Словакия), где примет участие в «Kaufland Cup». В рамках турнира подопечные Михаила Захарова сыграют с хозяевами (6.02) и с олимпийской сборной России (7.02).


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