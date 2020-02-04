Ученые назвали признаки, указывающие на наличие высокого интеллекта 8 4.02.2020, 19:40

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Эти признаки можно обнаружить в себе самостоятельно.

Всем хорошо известны такие признаки высокого интеллекта как любовь к чтению, умение решать сложные логические задачи и быстро принимать правильные решения.

Но современная наука утверждает, что существуют и другие, косвенные признаки недюжинного ума. Их очень много, но mixnews.lv выбрал только шесть, которые можно обнаружить в себе самостоятельно, без сложных тестов и общения со специалистами.

Любовь к алкогольным напиткам

Это может показаться странным, но алкоголь можно считать верным спутником интеллектуала. Американские, британские и финские ученые в один голос твердят о том, что спиртное, в разумных пределах, дает возможность лучше справляться с логическими тестами и головоломками.

Правда, тут есть серьезная оговорка — содержание алкоголя в крови не должно превышать 0,7 промилле. С повышением дозы пропорционально снижается способность к аналитическому мышлению, поэтому мы и можем наблюдать нелогичные и откровенно абсурдные поступки пьяных людей. Да, разные виды алкоголя по-разному действуют на возможности организма, в том числе и на сексуальные.

Атеизм

Доказано, что чем выше у человека интеллект, тем ниже его потребность в религиозности. Детальный анализ взаимосвязи интеллекта и веры был недавно опубликован в научном издании Personality and Social Psychology Review. Исследования, которые позволили сделать такие выводы, проводились в разных странах на протяжении последнего столетия независимо друг от друга. Ученые уверены, что чем больше человек знает об окружающем мире, тем меньше его потребность в вере в сверхъестественные силы.

Благосостояние

Нужда не только неприятна, но и пагубна для интеллекта. Ученые из Иллинойского университета в Чикаго, а также Мичиганского и Денверского университетов установили, что постоянная борьба с бедностью снижает IQ как минимум на 13 пунктов.

Но это не все. В ходе изучения проблемы специалисты определили, что бедность имеет накопительный эффект — чем дольше человек находился в тяжелом финансовом положении, тем сложнее ему будет вернуться к своему нормальному уровню когнитивных ресурсов.

Подтянутая фигура

Французские исследователи обнаружили интересную закономерность — мужчины и женщины с невысоким содержанием жира в организме показывают лучшие результаты в вокабулярных тестах. Стройные люди воспроизводят до 55 процентов новых слов, а полные — не более 44 процентов.

Способность доверять

Если вы склонны доверять людям, то вы не наивный, а умный. Результаты исследования, опубликованные в издании Social Psychological & Personality Science говорят о том, что участники эксперимента, которые доверяли своим собеседникам, показали более высокий уровень ума, чем недоверчивые люди. При этом, как ни странно, именно доверчивые испытуемые точнее всего определяли обман.

Любовь к кошкам

Психологи из университета Кэролл, штат Висконсин, США, выяснили, что люди с широким кругозором и хорошо выраженными собственными убеждениями, предпочитают заводит в качестве домашних животных кошек. Руководитель исследования, профессор психологии Дениз Гуастелло утверждает, что «кошатники» лучше справляются с интеллектуальными тестами, чем «собачники». Но зато любители собак могут похвалиться более высокой коммуникативностью, дружелюбием и энергичностью.