«Нужно выходить и говорить, что мы хотим перемен» 4.02.2020, 19:53

ФОТO: EPA

90% белорусов голосовать за Лукашенко не собираются.

Видеоблогер Андрей Войнич поговорил со своим коллегой Николаем Масловским о последней покупке Лукашенко, экономической ситуации в Беларуси и Площади, передает пресс-служба «Европейской Беларуси».

- Если мы считаем, что мы – народ, граждане своей страны, то мы обязаны требовать от власти за каждую копейку, спрашивать, куда потрачено, зачем, почему? Если мы этого делать не будем, то, Лукашенко, наверное, купит еще один самолет, - считает Николай Масловский.

У нас сейчас такая пагубная практика в стране: если ты сейчас достигаешь успеха, я говорю про государственные предприятия, если ты работаешь рентабельно, то будь готов к тому, что тебе в плечи кинут два-три колхоза, которые ты будешь содержать. Причем, это доходит до абсурда, их прикрепляют к промышленным предприятиям и люди которые отвечают за промышленность, за какие-то конструкторские решения, должны отвечать за аграрные технологии в которых они ничего не понимают. Знаете, есть такое в известной басне «Лебедь, рак и щука» и вот как-то так происходит в нашей экономике. Многие вещи – их логикой просто не понять.

Занимательная статистика. Была шутка: 90% белорусов думает, что на выборах победит Лукашенко, но эти же 90% белорусов за него голосовать не собираются.

Как бы ты сильно не давил на клавиши клавиатуры – это никак не повлияет на окружающий мир. Поэтому, друзья мои, сидеть дома, тренировать пятую точку и жать на кнопки клавиатуры – это не совсем эффективный путь. Эффективный путь – это всё-таки выходить и говорить, что мы хотим перемен, мы хотим мирным образом поменять нашу страну, запускать реформы, давать избирательные процедуры в руки избирателем, а не команде Ермошиной. Мы хотим перемен – перемен здравого смысла.