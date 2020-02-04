Украина выиграла у России апелляцию в ВТО по поставкам вагонов
- 4.02.2020, 20:02
ВТО удовлетворила почти все требования Украины.
Украина выиграла у России апелляцию во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о запрете экспорта вагонов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра экономики - торгового представителя Тарас Качка в Facebook.
По его словам, Апелляционный орган ВТО отклонил все требования России. В то же время апелляционные требования Украины за исключением одного были удовлетворены.
"Это большая сатисфакция для нас", - добавил Качка.
Официальное решение Апелляционного органа ВТО уже доступно на сайте организации.