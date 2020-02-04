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Украина выиграла у России апелляцию в ВТО по поставкам вагонов

  • 4.02.2020, 20:02
Украина выиграла у России апелляцию в ВТО по поставкам вагонов
Иллюстративное фото: ictsd.org

ВТО удовлетворила почти все требования Украины.

Украина выиграла у России апелляцию во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о запрете экспорта вагонов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра экономики - торгового представителя Тарас Качка в Facebook.

По его словам, Апелляционный орган ВТО отклонил все требования России. В то же время апелляционные требования Украины за исключением одного были удовлетворены.

"Это большая сатисфакция для нас", - добавил Качка.

Официальное решение Апелляционного органа ВТО уже доступно на сайте организации.


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