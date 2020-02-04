Линас Линкявичюс: Белорусы и литовцы имеют общую историю 4.02.2020, 20:10

Перезахоронение повстанцев Калиновского это подтвердило.

Представители белорусской интеллигенции просили перезахоронить в Минске часть останков повстанцев 1863 года в Минске. И литовская сторона им отказала, так как такая процедура предусмотрена только для останков святых. Об этом на встрече с белорусскими журналистами рассказал глава МИДа Литвы Линас Линкявичюс, передает euroradio.fm.

Перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников прошло в Вильнюсе 22 ноября 2019 года. Перед тем, в сентябре, белорусская интеллигенция написала обращение к литовскому парламенту с просьбой перезахоронить останки в Беларуси. Под открытым письмом подписались нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, рок-музыкант Лявон Вольский, писатель Владимир Орлов и ещё свыше четырёх тысяч человек.

По словам Линкявичюса, официального обращения о перезахоронении останков не было.

"Насколько я знаю, речь шла о перезахоронении части останков. Но эксперты сказали, что так бывает только со святыми. Я не эксперт, не знаю, но в финале нашли общее понимание, что нужно перезахоронить так, как получилось сейчас", — уточнил он.

Линкявичюс подчеркнул, что белорусы и литовцы имеют общую историю, и похороны повстанцев Калиновского это подтвердили. При этом он добавил, что Литва не монополизирует историю Великого княжества Литовского и надеется на такое же отношение со стороны Беларуси.

Журналисты попросили литовского дипломата прокомментировать российские Telegram-каналы, которые распространяют слухи о возможном объединении Беларуси и Литвы в новое ВКЛ. По мнению Линкявичюса, такое возрождение ВКЛ невозможно.

Что касается так называемого "Балто-Черноморского союза", то Литва заинтересована в таком сотрудничестве. Но это будет именно сотрудничество нескольких государств, а не создание единого государства.