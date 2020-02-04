Рейтинг одобрения Трампа достиг нового максимума 4.02.2020, 20:29

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Дональд Трамп

А ровно половина американцев не одобряют его работу.

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа вырос до 49%. Этот показатель является самым высоким с момента его вступления в должность в январе 2017 года. Еще половина зарегистрированных американских избирателей говорят, что Трамп заслуживает переизбрания, свидетельствуют данные свежего социологического опроса, передает «Зеркало недели».

Новый опрос Gallup показывает, что ровно половина американцев не одобряют работу Трампа. И только 1% не высказывают никакого мнения.

Средний процент не имеющих мнения о Трампе был 5% в течение его президентства.

Опрос был проведен 16-29 января в разгар судебного разбирательства по делу об импичменте в Сенате, который, вероятно, приведет к оправданию президента.