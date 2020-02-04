Сегодня изменились правила провоза наличных денег через границу 6 4.02.2020, 20:37

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Что изменилось?

4 февраля в странах ЕАЭС (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия) начали действовать новые правила провоза наличных денег через границу, сообщается на сайте Таможенного комитета. Изменения коснутся сумм, превышающих 100 тысяч долларов в эквиваленте, передает euroradio.fm.

Сейчас физическому лицу, которое везет через таможенную границу ЕАЭС наличными или денежными инструментами (дорожные чеки, вексель, ценные бумаги) более чем на 100 тысяч долларов за один раз, нужно будет предоставить не только таможенную декларацию, но и документы, подтверждающие происхождение этих средств.

Для подтверждения происхождения денег могут использоваться банковские документы о конверсионных операциях, снятии наличных со счета, получении кредита. Также можно подать документы, подтверждающие гражданско-правовые сделки — например, получение денег в наследство или дарение, объясняется на сайте Федеральной таможенной службы России.

Без соответствующих документов провезти такую сумму через границу будет нельзя.

Теперь, в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, при въезде или выезде за границу обязательно декларируются деньги или дорожные чеки на общую сумму более 10 тысяч долларов. Причем объяснять их происхождение не надо.

Если сумма не превышает 10 тысяч долларов, то письменно декларировать ее можно по желанию.