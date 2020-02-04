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В среду в Беларуси ожидается до +1 градуса

  • 4.02.2020, 20:45
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В среду в Беларуси ожидается до +1 градуса

Ночью будет до -10.

5 февраля в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, передает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по югу страны местами пройдут кратковременные осадки — в основном мокрый снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет северо-западный умеренный, на юге — порывистый.

Ночью будет холодно — от 1 до 7 ниже нуля, местами до 10 градусов мороза. Днем ожидается -5... +1.


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