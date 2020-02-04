закрыть
4 февраля 2020, вторник, 22:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Белорус в Китае: Без маски не пускают в метро, но паники нет

1
  • 4.02.2020, 21:24
  • 1,029
Белорус в Китае: Без маски не пускают в метро, но паники нет
фото: epa

По словам белоруса, местные устали от обсуждений угрозы коронавируса.

По состоянию на 3 февраля от коронавируса nCoV-штамма в мире погибли 427 человек. Всего зафиксировано более 20 тысяч случаев заболевания в 28 странах, как следует из данных на специальной онлайн-карте. Ученые допускают возможность пандемии. Тем временем не у всех эпидемия вызвала панику. Belsat.eu поговорил с белорусом, который живет с семьей в китайской провинции Гуандун.

Гуандун находится на юге КНР и в последние годы считается одной из наиболее экономически развитых провинций с высокой плотностью населения. В городе Дунгуань, куда наш собеседник Вадим (известный как клоун Вадик-Ракета) переехал из Минска год назад, проживает около 7 миллионов человек, из них значительная часть – граждане других стран.

В Дунгуане Вадим работает в компании «Entertainment company», которая занимается организацией праздников и мероприятий. На конец января в Китае как раз приходится Новый год и обычно празднования продолжаются две недели. Однако на фоне вспышки коронавируса власти Китая ограничили проведение массовых мероприятий в ряде городов, а в некоторых – запретили. На вопрос, каким образом это повлияло на его работу, белорус говорит:

«На моей жизни и работе ситуация с коронавирусом сильно не отразилась, заказов меньше не стало. Единственное, власти продлили праздничные каникулы еще на три дня. Дело в том, что на праздники все разъезжаются по своим родным городам. И, поскольку инкубационный период у вируса – 14 дней, более сильная вспышка вируса здесь ожидается в середине февраля, когда люди начнут возвращаться».

В связи с тем, что инфекция легко передается от человека к человеку, власти Китая частично ограничили перемещения по стране. Однако в провинции Гуандун, несмотря на 813 подтвержденных случаев заболевания, карантин не вводили.

«От города, где я живу, до очага эпидемии в Ухани – почти тысяча километров. Наш город не на карантине, движение транспорта здесь не перекрывали, и иностранцы массово отсюда не уезжали. Насколько мне известно, в провинции Гуандун нет ни одного инфицированного иностранца, и ни одного ребенка. Когда белорусское посольство собирало подписи, кто хочет вылететь из страны, никто из моих знакомых не захотел», – рассказывает Вадим.

Мировые СМИ сообщали об озабоченности населения Китая возможным дефицитом средств защиты. По словам Вадима, недостаток одноразовых масок и марлевых повязок ощущается только в провинции Хубей.

«В Гуандуне дефицита масок нет, в аптеках все продается. Поэтому мы все здесь просто надели маски, это просьба властей. Без масок нельзя ходить в места скопления людей и ездить в общественном транспорте. Если ты без маски – могут не пустить в автобус или метро.

Общественные места, рестораны в городе открыты. Мы с детьми вот ходили недавно в пиццерию – так там на входе поставили специальные машинки для дезинфекции рук. Ну и мы сами стараемся руки мыть чаще», – говорит Вадим.

«Тема уже надоела местным»

По словам Вадима, люди вокруг устали от обсуждений угрозы коронавируса:

«Многие из местных считают это просто сильной вспышкой эпидемии гриппа. Тема уже настолько им надоела, что ее стараются избегать».

По мнению белоруса, основная проблема – это то, что люди часто не обращают внимание на первые симптомы, например, нарушения в дыхании или высокую температуру, и не едут вовремя в больницу – «думают, сами вылечатся». Вместе с тем, Вадим отмечает: китайские власти делают все возможное, чтобы остановить распространение коронавируса.

«Я впечатлен властями! Они настолько быстро и качественно все делают. Виден уровень подготовки. По-видимому, они научились координировать действия во время последней эпидемии пневмонии в 2013 году», – полагает он.

Однако далеко не все в Китае придерживаются приказов о безопасности.

«Мои друзья в Ухане рассказали, что магазины работают, а по городу пустили специальные такси, которые развозят людей по районам. Там же тоже не весь город охвачен эпидемией, вспышка началась в каком-то одном районе. В нем власти просят людей не выходить из дома, но моя знакомая говорит, что выходят подышать свежим воздухом – и все нормально.

Хотя наземные дороги в Ухани перекрыли, поезда там все равно останавливаются, даже если на билетах не указывается Ухань.

То есть, в основном все спокойны, даже сами китайцы. Повсеместной паники здесь нет. А товарищи, которые поднимают панику, всегда найдутся в любой стране», – высказал свое мнение Вадим.

30 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией глобального значения, но не рекомендовала государствам вводить ограничения на перемещение товаров и людей.

По словам ученых, вирус передался людям от животных, вероятно, от змей. Сейчас штамм способен передаваться между людьми.

Среди основных симптомов коронавируса – нарушения в функционировании дыхательной системы и высокая температура. Медики советуют избегать контактов с животными, не есть сырого мяса, часто мыть руки и дезинфицировать помещения, где собирается много людей.


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев