Белорус в Китае: Без маски не пускают в метро, но паники нет 1 4.02.2020, 21:24

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фото: epa

По словам белоруса, местные устали от обсуждений угрозы коронавируса.

По состоянию на 3 февраля от коронавируса nCoV-штамма в мире погибли 427 человек. Всего зафиксировано более 20 тысяч случаев заболевания в 28 странах, как следует из данных на специальной онлайн-карте. Ученые допускают возможность пандемии. Тем временем не у всех эпидемия вызвала панику. Belsat.eu поговорил с белорусом, который живет с семьей в китайской провинции Гуандун.

Гуандун находится на юге КНР и в последние годы считается одной из наиболее экономически развитых провинций с высокой плотностью населения. В городе Дунгуань, куда наш собеседник Вадим (известный как клоун Вадик-Ракета) переехал из Минска год назад, проживает около 7 миллионов человек, из них значительная часть – граждане других стран.

В Дунгуане Вадим работает в компании «Entertainment company», которая занимается организацией праздников и мероприятий. На конец января в Китае как раз приходится Новый год и обычно празднования продолжаются две недели. Однако на фоне вспышки коронавируса власти Китая ограничили проведение массовых мероприятий в ряде городов, а в некоторых – запретили. На вопрос, каким образом это повлияло на его работу, белорус говорит:

«На моей жизни и работе ситуация с коронавирусом сильно не отразилась, заказов меньше не стало. Единственное, власти продлили праздничные каникулы еще на три дня. Дело в том, что на праздники все разъезжаются по своим родным городам. И, поскольку инкубационный период у вируса – 14 дней, более сильная вспышка вируса здесь ожидается в середине февраля, когда люди начнут возвращаться».

В связи с тем, что инфекция легко передается от человека к человеку, власти Китая частично ограничили перемещения по стране. Однако в провинции Гуандун, несмотря на 813 подтвержденных случаев заболевания, карантин не вводили.

«От города, где я живу, до очага эпидемии в Ухани – почти тысяча километров. Наш город не на карантине, движение транспорта здесь не перекрывали, и иностранцы массово отсюда не уезжали. Насколько мне известно, в провинции Гуандун нет ни одного инфицированного иностранца, и ни одного ребенка. Когда белорусское посольство собирало подписи, кто хочет вылететь из страны, никто из моих знакомых не захотел», – рассказывает Вадим.

Мировые СМИ сообщали об озабоченности населения Китая возможным дефицитом средств защиты. По словам Вадима, недостаток одноразовых масок и марлевых повязок ощущается только в провинции Хубей.

«В Гуандуне дефицита масок нет, в аптеках все продается. Поэтому мы все здесь просто надели маски, это просьба властей. Без масок нельзя ходить в места скопления людей и ездить в общественном транспорте. Если ты без маски – могут не пустить в автобус или метро.

Общественные места, рестораны в городе открыты. Мы с детьми вот ходили недавно в пиццерию – так там на входе поставили специальные машинки для дезинфекции рук. Ну и мы сами стараемся руки мыть чаще», – говорит Вадим.

«Тема уже надоела местным»

По словам Вадима, люди вокруг устали от обсуждений угрозы коронавируса:

«Многие из местных считают это просто сильной вспышкой эпидемии гриппа. Тема уже настолько им надоела, что ее стараются избегать».

По мнению белоруса, основная проблема – это то, что люди часто не обращают внимание на первые симптомы, например, нарушения в дыхании или высокую температуру, и не едут вовремя в больницу – «думают, сами вылечатся». Вместе с тем, Вадим отмечает: китайские власти делают все возможное, чтобы остановить распространение коронавируса.

«Я впечатлен властями! Они настолько быстро и качественно все делают. Виден уровень подготовки. По-видимому, они научились координировать действия во время последней эпидемии пневмонии в 2013 году», – полагает он.

Однако далеко не все в Китае придерживаются приказов о безопасности.

«Мои друзья в Ухане рассказали, что магазины работают, а по городу пустили специальные такси, которые развозят людей по районам. Там же тоже не весь город охвачен эпидемией, вспышка началась в каком-то одном районе. В нем власти просят людей не выходить из дома, но моя знакомая говорит, что выходят подышать свежим воздухом – и все нормально.

Хотя наземные дороги в Ухани перекрыли, поезда там все равно останавливаются, даже если на билетах не указывается Ухань.

То есть, в основном все спокойны, даже сами китайцы. Повсеместной паники здесь нет. А товарищи, которые поднимают панику, всегда найдутся в любой стране», – высказал свое мнение Вадим.

30 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией глобального значения, но не рекомендовала государствам вводить ограничения на перемещение товаров и людей.

По словам ученых, вирус передался людям от животных, вероятно, от змей. Сейчас штамм способен передаваться между людьми.

Среди основных симптомов коронавируса – нарушения в функционировании дыхательной системы и высокая температура. Медики советуют избегать контактов с животными, не есть сырого мяса, часто мыть руки и дезинфицировать помещения, где собирается много людей.