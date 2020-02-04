Не верьте Путину Александр Скобов

4.02.2020, 22:06

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Александр Скобов

В рай не попадут все.

Я давно собирался написать большой текст на эту тему. Но услышав, что РПЦ готова прекратить освящение ядерных боеголовок, но намерена продолжать освящать их "транспортные средства" (и пусть желающие увидят в этом наступление новой оттепели, новой гласности, новой перестройки), я просто не смог удержаться от короткой реплики.

Путин обещает всем гарантированный билет в рай в случае ядерной войны. В мире действительно широко распространено представление о том, что ядерная война приведет к полной гибели человечества. Оно основано на посылке, что любое, даже ограниченное применение ядерного оружия двумя сильнейшими ядерными державами друг против друга неизбежно приведет к эскалации, когда каждая из сторон будет стремиться оставить последний, самый мощный "выстрел" за собой". Так они и будут обмениваться ядерными ударами по нарастающей, пока полностью не уничтожат друг друга. При этом будет задействовано такое количество ядерного оружия, которого достаточно для уничтожения самих условий существования жизни на Земле.

В мире действительно накоплены ядерные арсеналы, достаточные для того, чтобы сделать невозможным существование на планете если и не любой формы биологической жизни, то человеческой популяции уж точно. Но кто сказал, что эти арсеналы будут полностью израсходованы даже в случае войны на полное взаимное уничтожение между двумя сильнейшими ядерными державами? Кто сказал, что они расстреляют весь свой боезапас?

Ведь "полное взаимное уничтожение" – это совсем не обязательно превращение в радиоактивную пустыню всей территории друг друга. В радиоактивную пустыню достаточно превратить лишь меньшую часть территории друг друга.

Поразить основные центры производства и коммуникаций. Остальная территория превратится в "дикое поле", на котором исчезнут все формы цивилизованной социальной и политической организации. По которому будут рыскать банды выживших, истребляя друг друга в борьбе за оставшуюся еду. Ведь какое бы то ни было систематическое воспроизводство материальных благ прекратится.

Это и значит полностью уничтожить друг друга как государственные общности. И это полное взаимное уничтожение наступит задолго до того, как будет израсходован боезапас сильнейших держав. Задолго до того, как будет применено критическое для существования жизни на планете количество ядерного оружия, стрелять станет не в кого и незачем. Постиндустриальная цивилизация, да и вообще какая бы то ни было цивилизация в Северном полушарии будет сметена под корень.

Но и в Южном полушарии будет не намного лучше, даже если оно совсем не пострадает от ядерных бомбардировок. В нем развернутся те же процессы, просто не столь стремительно. Падение основных центров постиндустриальной цивилизации вызовет коллапс мировой глобальной экономики. Прервется большая часть производственных цепочек.

Сотни миллионов людей, завязанных на эти цепочки, потеряют возможность добывать средства к существованию хоть каким-то трудом. Кроме того, Юг будет накрыт волной из десятков, если не сотен миллионов беженцев с Севера. Люди будут бежать из страха оказаться под ударами (никто не будет знать, когда они закончатся), из страха оказаться в зоне радиоактивного заражения. Они будут бежать просто подальше от проклятых мест или просто от голода. Никакие социальные и политические институты Юга не устоят перед этим.

Научные знания, навыки, технологии будут утрачены. По мере того, как оставшаяся от доядерногй эпохи техника будет приходить в негодность, остатки популяции будут откатываться в раннее средневековье, если не в первобытность. Рухнут вырабатывавшиеся тысячелетиями этические устои. Какие изменения произойдут в глубоко травмированной психике и сколь они будут необратимы, можно только гадать. Выживших ждет деградация, мерзость и запустение.

Не верьте Путину. В рай не попадут все. Кому-то придется сильно подзадержаться в постапокалиптическом аду. И далеко не лишнее – хорошо представлять себе, как этот ад будет выглядеть. Чтобы понимать, куда толкают мир кремлевские поджигатели войны.

Александр Скобов, kasparov.ru