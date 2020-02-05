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Из-за проверки на границе с Польшей белорус устроил скандал

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  • 5.02.2020, 8:14
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Из-за проверки на границе с Польшей белорус устроил скандал
Иллюстрационное Фото bymedia

Инцидент произошел в пункте пропуска «Песчатка».

Госпогранкомитет сообщил о задержании жителя Столбцовского района на границе с Польшей. Мужчина отказался пройти идентификацию личности и устроил скандал. Пограничникам пришлось его задержать, сообщает nv-online.info.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Песчатка» 3 февраля. 44-летний мужчина пытался выехать за пределы Республики Беларусь с паспортом, который был выдан 18 лет назад – в 2002 году. У контролера возникли сомнения, тот ли человек стоит перед ним, поэтому мужчину попросили пройти стандартную для таких ситуаций проверку по идентификации личности.

Мужчина категорически отказался, после чего «стал требовать оригиналы нормативно-правовых актов с подписями и печатями высших должностных лиц государства, а затем и вовсе вернулся в свой автомобиль, игнорируя законные требования сотрудников прекратить действия, нарушающие режим в пункте пропуска».

Житель Столбцовского района был задержан, а в отношении него «был начат административный процесс по ст.23.32 КоАП (нарушение режима в пункте пропуска) и ст.23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий)».


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