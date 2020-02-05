Минчанин вернулся из Китая и не смог провериться на коронавирус 3 5.02.2020, 9:52

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ФОТО: AP/MARK SCHIEFELBEIN

Как такое могло произойти?

Минчанин Алексей уже шесть месяцев работает в Китае. В пятницу, 31 января, ночью он вернулся в Беларусь. Летел с пересадками — в Нур-Султане и Москве. Из России домой ехал на автобусе, поэтому пройти анализ на коронавирус в аэропорту не смог, пишет tut.by.

Позвонил в два медучреждения Минска, спросил, может ли провериться. Специалисты, говорит, уточнили, есть ли симптомы болезни, и, услышав в ответ, что их нет, в анализе отказали. «Но почему? — не скрывает эмоций собеседник. — Это же моя безопасность».

Алексей работает в городе Шицзячжуан. В населенном пункте, рассказывает, живут около 12 миллионов человек. Из них несколько человек уже заболели. Их, отмечает собеседник, не много, но, продолжает, эпидемиологическая ситуация в Китае ухудшается, поэтому начальник сказал ему вернуться домой.

— Я вылетал из Пекина, до него 300 километров ехал на поезде, потом пять часов провел в аэропорту, — описывает маршрут собеседник. — После вылета у меня была пересадка в Нур-Султане, оттуда я направился в Москву.

Cвой самолет до Минска Алексей пропустил, поэтому из аэропорта Домодедово в Беларусь добирался на микроавтобусе.

— В аэропортах Пекина и Москвы мне измеряли температуру тепловизорами, все было в порядке. Сейчас я тоже чувствую себя отлично, но провериться не помешало бы.

Чтобы чувствовать себя максимально уверенно, Алексей решил сдать анализы на коронавирус. С этим вопросом он обратился в Минскую инфекционную больницу.

— Мне отказали и направили на Филимонова (в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии). Набрал их, там сказали, что только по направлению врача, — восстанавливает в памяти тот разговор собеседник. — Я ответил, что готов заплатить, все-таки это моя безопасность. Сказали: «Нет».

— Почему вы не пошли в поликлинику?

— А смысл? Мне сказали, что анализ сделают, только если у вас высокая температура, кашель. Да и зачем мне ходить по людным местам, вдруг я болен и кого-то заражу?

Что делать дальше, Алексей не знает. В Минске у него живут родители, младший брат. Из всех близких он виделся только с папой, который встречал его по прибытии.

— Сейчас моя семья живет в одной квартире, я — в другой. Мы не видимся, потому что я не хочу подвергать их опасности, — описывает ситуацию собеседник. — Да, скорее всего, со мной все хорошо, но почему у меня нет возможности провериться? Тем более что я готов сделать это за свои деньги.

«Все, кто был в Китае, могут пройти обследование на наличие коронавируса»

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун пояснила: тем, кто прибыл из Китая, рекомендуется пройти лабораторное обследование на наличие коронавируса.

Обследование проводится в специально организованных пунктах в Национальном аэропорту и других пунктах пропуска через госграницу. А также в областных инфекционных больницах, Бобруйской городской инфекционной больнице, городских инфекционных больницах Минска, районных больницах Минской и Могилевской областей. Обследование проводится бесплатно.

— Но в «инфекционке» Алексею, у которого не было симптомов коронавируса, отказали в проверке.

— С этого понедельника (с 3 февраля) все, кто был в Китае, могут пройти обследование на наличие коронавируса в названных медучреждениях, — уточнила Юлия Бородун. — Более того, если у человека есть симптомы, не исключающие инфекционное заболевание (повышение температуры тела, кашель, одышка и другие), то ему необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью — вызвать скорую медицинскую помощь. Во время вызова необходимо сообщить о симптомах заболевания и дате прибытия из Китая.

При этом, уточняют в Минздраве, в течение 14 дней после возвращения из Китая целесообразно по возможности минимизировать контакты с окружающими, не посещать массовые мероприятия.