Операция прикрытия Юрий Федоров, «Радио Свобода»

5.02.2020, 9:56

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В предчувствии горячей осени.

Объявив о ревизии Конституции и перетряхнув правительство, Путин, по всей видимости, начал процесс превращения в пожизненного властителя. Это понятно: передав власть даже самому лояльному соратнику, он, скорее рано, чем поздно, станет козлом отпущения. Ему придется расплачиваться за острейший кризис в отношениях с Западом, войну с Украиной, экономический тупик, чудовищную коррупцию и прочие провалы более чем двадцатилетнего правления. Об этом написано много, и нет нужды вспоминать известные исторические прецеденты.

Вопрос в другом: почему "транзит власти" начат очень рано, за четыре года до критической даты, до марта 2024-го? Обычно говорят, что в Кремле хотят заблаговременно решить проблему, поскольку недовольство режимом нарастает и ситуация может выйти из-под контроля. Полностью отвергать эту версию нельзя, но и особого доверия она не вызывает. Некоторые рейтинги Путина прошлой осенью действительно снизились, но ненамного, на два-три процента. В целом же, если верить социологам, ничего экстраординарного в России в последние месяцы не происходило. По данным Левада-центра, с сентября 2018-го по январь 2020 года деятельность Путина одобряли в среднем около 66 процентов опрошенных. Фонд общественного мнения утверждал, что на протяжении второй половины прошлого года положительно оценивали работу Путина от 60 до 64 процентов респондентов. А ВЦИОМ, который многие эксперты считают близким к Кремлю, оценивал уровень доверия Путину в 2019 году примерно в 70 процентов. Показатели эти, естественно, менялись от опроса к опросу, но размах колебаний был небольшим, от двух до трех процентов, и что важнее, заметной тенденции ни к улучшению, ни к ухудшению восприятия деятельности и фигуры президента широкими народными массами не наблюдалось. Недовольство в стране, конечно, имеет место, но от ворчания до массовых протестов, способных всерьез расшатать режим, – дистанция немалого размера. Да и оппозиция в России раздроблена, ее лидеры отчаянно соперничают друг с другом и особой популярностью у населения не пользуются.

Тем не менее, в декабре прошлого года случилось нечто серьезное, подтолкнувшее Путина к тому, чтобы срочно и быстрыми темпами начать "транзит власти". 24 декабря он неожиданно для всех объявил о переносе даты своего послания с марта на 15 января 2020 года. Похоже, именно тогда президент решил не терять зря времени и заодно продемонстрировать российским сановникам, что они "не так сидят". Публицист Валерий Соловей сообщил, что Путина вынуждают действовать на опережение некие "личные обстоятельства непреодолимой силы". Видимо, он имел в виду, что обитатель Кремля серьезно болен. Версия любопытная, но критики не выдерживает. Если дни Путина сочтены, то для чего ему пожизненное президентство? И к тому же кто и зачем посвятил политолога Соловья в государственный секрет особой важности? Ведь о здоровье президента в России точно знают лишь несколько врачей и два-три особо доверенных соратника. И те, и другие умеют держать язык за зубами.

По мнению Андрея Илларионова, Путин торопится, чтобы к моменту принятия Гаагским трибуналом приговора по делу об уничтожении малайзийского лайнера российская Конституция содержала четкое положение, позволяющее не выполнять ожидаемый приговор. Не будем спорить, тем более что Илларионов обратил внимание на важное обстоятельство: торопливость Путина связана не столько с внутрироссийскими делами, сколько с внешнеполитической ситуацией.

Декабрь 2019 года был для Путина неудачным. Сначала не удалось выкрутить руки Владимиру Зеленскому, чтобы заставить его признать российскую трактовку Минских соглашений. Более того, украинский президент упорно добивается устранения из этих документов наиболее неприятных для Украины положений. И самое главное: 20 декабря президент США Дональд Трамп ввел санкции против компаний, участвующих в проекте газопровода "Северный поток – 2". Остановлен важнейший для Путина проект, стоимостью как минимум в 10 миллиардов евро, за несколько недель до его завершения. Пришлось договариваться с ненавистными украинцами и подписывать с ними пятилетний контракт на транспортировку газа.

Оказалось, что европейцы не могут, а скорее всего, очень не хотят ссориться с Вашингтоном ради сомнительного в экономическом и политическом отношениях российского проекта. Заместитель председателя "Газпрома" Елена Бурмистрова заявила, что газопровод будет достроен российской стороной. Иными словами, европейские компании, несмотря на хлопоты Ангелы Меркель и ее визит в Москву в начале января, от участия в этом проекте благоразумно отказались. Когда он будет завершен и будет ли завершен – вообще неясно. Такой пощечины российский лидер давно не получал, да еще от Трампа, который так хотел с Путиным "поладить". Можно предположить, что американские санкции против "Северного потока – 2" оказались последней каплей, переполнившей чашу путинского терпения, и он сорвался. О сложном психологическом состоянии президента России говорит, в частности, его манера выражаться. Словосочетания "антисемитская свинья", "заткнуть поганые рты" клеветникам России свидетельствуют о неспособности контролировать эмоции.

Но, как это часто бывает, за истерическими восклицаниями могут стоять продуманные стратегические намерения, а ревизия Конституции и смена правительства не только расчищают Путину путь к пожизненному правлению, но и являются своего рода "операцией прикрытия". Переставляя фигуры в высшем эшелоне власти, Путин разрушает сложившиеся там группировки, предупреждая потенциальное сопротивление подготавливаемой им серии внешнеполитических авантюр и отвлекая от них внимание. Действительно, перспектива военного столкновения с НАТО, которое неизвестно чем кончится, усиливает в российском истеблишменте сомнения: стоит ли нынешнему лидеру еще как минимум десять лет оставаться в Кремле?

Можно предположить, где Путин и воинствующая часть российской элиты собираются нанести главный удар. Об этом, в частности, говорит беспрецедентная пропагандистская и политическая кампания против Польши. Это далеко не случайно. Польша сейчас, как это нередко было и в прошлом, является чуть ли не центральной силой, противодействующей российской военно-политической экспансии. А потому Кремлю нужно деморализовать польское общество, лишить его способности сопротивляться российскому давлению и, что сегодня особенно важно, оказать поддержку Беларуси, являющейся непосредственной целью Кремля. Эта страна занимает ключевое место в геополитической системе между Россией и зоной НАТО. Если там возобладают нейтралистские настроения, то стратегические планы Кремля окажутся под угрозой. В Минске никому не хочется быть пешкой в руках воинствующих кремлевских мечтателей. Нынешняя осень может оказаться очень горячей, если, конечно, западные политики не решатся силе противопоставить силу. А как будет Россия титуловать Владимира Путина, им, право, безразлично.

Юрий Федоров, «Радио Свобода»